Magnus Carlsen si è dimesso dalla partita senza spiegazioni in mezzo a un’apparente faida con il suo grande compagno di squadra Hans Niemann

CNN

–



Poco dopo ha fatto la prima mossa, il campione del mondo Magnus Carlsen Lunedì ha lasciato una partita di scacchi online contro il collega senior Hans Niemann.

La coppia stava giocando nella Julius Baer Generation Cup quando Carlsen ha spento lo schermo e ha lasciato la partita senza spiegazioni, l’ultima svolta in un’apparente faida tra i giocatori.

“Cercheremo di ottenere un aggiornamento su questo”, il commentatore Tanya Sachdev Egli ha detto Trasmissione in diretta di Chess 24 Match. “Magnus Carlsen si è appena licenziato – si è alzato e se n’è andato, ha spento la telecamera e questo è tutto ciò che sappiamo ora”.

La CNN ha contattato i rappresentanti di Carlsen per un commento ma non ha ricevuto risposta.

All’inizio di questo mese, il norvegese si è ritirato dalla Sinquefield Cup a St. Louis dopo la sconfitta scioccante contro la star americana Neiman – la prima volta che si è ritirato da un torneo nella sua carriera, secondo chess24.

Carlsen ha confermato oggi il suo ritiro TwitterPubblica: “Mi sono ritirato dal torneo. Mi è sempre piaciuto giocare a @STLChessClub e spero di tornare in futuro”. Il tweet di Carlsen includeva anche un popolare video dell’allenatore di calcio Jose Mourinho che diceva: “Se Parlo, sono in grossi guai”.

Un altro grande maestro, Hikaru Nakamura, Egli ha detto Carlsen era “sospettoso” del comportamento di Neiman e giorni dopo la partita della Sincofield Cup, Neeman ha risposto pubblicamente alle accuse di aver tradito all’inizio della sua carriera scacchistica.

Il diciannovenne ha ammesso di aver barato all’età di 12 e 16 anni, ma in un’intervista al St. Louis Chess Club ha dichiarato di non aver mai barato nei giochi di squadra.

Magnus Carlsen ora domina il mondo della Fantasy Premier League

“Sto dicendo la mia verità perché non voglio alcuna distorsione”, ha detto Neiman. “Sono orgoglioso di me stesso per aver imparato da questo errore e ora ho dato tutto agli scacchi. Ho sacrificato tutto per gli scacchi”.

La tensione tra Neiman e Carlsen ha scosso la comunità scacchistica. Niemann ha detto di essere stato rimosso dal popolare Chess.com dopo il tweet di Carlsen e che “i social media e il mondo degli scacchi mi stanno attaccando e minandomi totalmente”.

“Vedere il mio eroe assoluto (Carlsen) cercare di prendere di mira, cercare di rovinare la mia reputazione, rovinare la mia carriera negli scacchi e farlo in modo frivolo è davvero deludente”, ha aggiunto.

Né Neiman né Chess.com hanno risposto alla richiesta di commento della CNN.

in dichiarazione L’8 settembre, Danny Rench, Chief Chess Officer di Chess.com, ha affermato che il sito “ha condiviso prove dettagliate con [Niemann] riguardo alla nostra decisione, comprese le informazioni che sono in conflitto con le sue dichiarazioni in merito all’entità e alla gravità della frode”.

Abbiamo invitato Hans a fornire una spiegazione e una risposta nella speranza di trovare una soluzione in cui Hans possa partecipare nuovamente su Chess.com.

Carlsen e Neiman hanno giocato altre due partite contro altri avversari dopo le improvvise dimissioni del primo lunedì. Carlsen è a due punti dal leader Argon Erigesi nella classifica di campionato dopo otto round, mentre Neiman è a quattro punti di distanza.

“Lui (Carlsen) sembra suggerire chiaramente qualcosa, ma finché non tieni qualcuno, non puoi fare nulla”, ha detto Anish Giri, anche lui nella Julius Baer Generation Cup. Scacchi 24.

“Sembra molto strano ora. Ovviamente tutto ha senso se Hans, dovrebbe barare e non vuole giocare con lui, ma se non lo sta (barando), è davvero sbagliato.

“Quindi non lo so, dovremo vedere. Ancora una volta, tutti si aspettano una sorta di grande coniglio dal cilindro con Magnus, ma a quanto pare non vuole interpretare Hans”.

Levon Aronian, che prende anche parte al torneo, ha affermato che Neiman “non era la persona più pulita quando si trattava di scacchi online”, ma ha aggiunto che “questo è un problema che richiede una soluzione”.