Deathloop, Grounded e Valheim guidano le ultime aggiunte di Xbox Game Pass di settembre

Microsoft ha datato il secondo lotto di settembre di titoli Game Pass per Xbox e PC, inclusi molti che sono stati confermati. La scorsa settimana durante l’Xbox Indie Showcase.

Naturalmente, questa puntata è senza dubbio il titolo dell’arrivo del tanto atteso Deathloop, della versione completa di Grounded e del successo indie che ha colpito Valheim su PC.

Genitori e giovani adulti potrebbero anche essere felici di vedere che anche il nuovo Paw Patrol Grand Prix fa parte di questo ultimo aggiornamento. I famosi cuccioli di Mario Kart si uniranno a Game Pass la prossima settimana.

Valheim è arrivato su Game Pass per PC, ma non ancora su console.

Come precedentemente annunciato, il popolare Deathloop di Arkane arriva su Xbox ed entra oggi in Game Pass su cloud, console e PC. Il gioco è stato uno degli ultimi ad essere rilasciato da Bethesda prima che Microsoft chiudesse l’azienda e ha una finestra esclusiva di un anno su PlayStation.

Il picchiaduro cooperativo di Couch SpiderHeck arriverà la prossima settimana insieme a Slime Rancher 2 e all’avventura del libro di fiabe Beacon Pines, su cui sono concentrato. Un’esperienza appropriatamente inquietante / carina sembra perfetta quando le notti iniziano a nubi.

A completare il mese c’è stato Moonscars in 2D Souls, il simulatore di gestione Let’s Build a Zoo, la versione completa di Grounded e il successo indie Valheim per PC. Oh, sì, e un Gran Premio della Paw Patrol.

Deathloop (Cloud, PC e Xbox Series X/S) – Disponibile ora

Hardspace: Shipbreaker (Cloud e Xbox Series X/S) – Disponibile ora

Beacon Pines (Cloud, Console, PC) – 22 settembre

SpiderHeck (console e PC) – 22 settembre

Slime Rancher 2 (Anteprima del gioco) (Cloud, PC e Xbox Series X/S) – 22 settembre

Moonscars (Cloud, Console, PC) – 27 settembre

Earthed – Versione completa (cloud, console e PC) – 27 settembre

Costruiamo uno zoo (cloud, console e PC) – 29 settembre

Valheim (Anteprima del gioco) (PC) – 29 settembre

Paw Patrol Grand Prix (Cloud, Console, PC) – 30 settembre

Beacon Pines verrà lanciato su Game Pass il 22 settembre.

I controlli touch sono disponibili per altri nove giochi cloud: Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, Grounded, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, Road 96, Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall, Shadowrun: Hong Kong, This War of Mine , Doom: le maree della numinera.

Infine, la fine di un altro mese porta un’altra serie di titoli in uscita da Game Pass. Dal 30 settembre dovrai dire addio a:

AI: file Somnium (cloud, console e PC)

Astria Ascending (cloud, console e PC)

Dandy Ace (cloud, console e PC)

Dirt 4 (PC) EA Play

Dirt Rally (PC) EA Play

Vai sotto (cloud, console e PC)

Lemnis Gateway (cloud, console e PC)

Slime Rancher (cloud, console e PC)

Subnautica: sotto Zero (cloud, console e PC)

Processione al Golgota (cloud, console e PC)

Cambia visuale (cloud, console, PC)

Visage (cloud, console e PC)

Così, Quando arriva GoldenEye 007? Ad ottobre, forse?