Il nuovo gioco di Topolino di Nintendo Switch sembra un cartone animato

È stato rivelato oggi durante il deludente spettacolo Disney e Marvel Games, isola dell’illusione È un nuovo gioco di piattaforma mobile 2D sviluppato da DLaLa Studios che s sembra essere fortemente ispirato dall’animazione moderna (e interessante). I cortometraggi dei cartoni animati di Topolino. Abbastanza sorprendentemente, questa nuova piattaforma sarà esclusiva per Nintendo Switch.

isola dell’illusione è un gioco platform cooperativo per quattro giocatori con protagonisti i famosi personaggi Disney Topolino, Minnie, Paperino, Pippo… Ah, Pippo. secondo incontrandosi con IGNQuesta nuova piattaforma si basa sugli “elementi fondamentali” del gioco precedentemente cancellato Dala Studios Si stava anche evolvendo. Questo gioco, che non è stato annunciato ufficialmente, dovrebbe anche essere un gioco cooperativo, con disegni 2D disegnati a mano e famosi personaggi Disney. Questo assomiglia molto a questo nuovo isola dell’illusione. Questo gioco originale è stato inscatolato nel 2016 prima che fosse annunciato ufficialmente, ma ora sembra vivere in qualche modo.

“È esattamente lo stesso gioco?”, ha affermato Luigi PrioreIs, vicepresidente di Disney, Pixar e 20th Century Games. [developed by] indicazione? sì. Ci portano la loro creatività? sì. Sono gli stessi personaggi? sì. Dopo non ha funzionato, ma l’ambiente è cambiato”.

Sebbene lo spettacolo di oggi non sia stato il più eccitante, è un’indicazione che la Disney sembra essere più coinvolta nei giochi dopo più di mezzo decennio in cui per lo più non è uscito, ad eccezione di alcuni giochi per dispositivi mobili e Kingdom Hearts. isola dell’illusione Un esempio di Disney che sembra tornare a idee che non funzionavano e le resuscita per una seconda possibilità di vita. Sulla base di ciò che abbiamo visto nel trailer di D23, isola dell’illusione Sembra bellissimo e potrebbe finire per essere un fantastico gioco di piattaforma che presenta il mouse animatronic più famoso al mondo. E per gli sviluppatori nel significatoSembra che abbiano finalmente creato un gioco che volevano realizzare da anni. Questo è bellissimo. isola dell’illusione Uscirà l’anno prossimo su Nintendo Switch. Non sono stati annunciati altri port per la console e non esiste una data di rilascio precisa oltre il 2023.