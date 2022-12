Un veicolo spaziale russo ha iniziato a fuoriuscire in modo incontrollabile mercoledì notte

Una passeggiata spaziale russa è stata annullata all’ultimo minuto mercoledì notte quando un veicolo spaziale attaccato alla Stazione Spaziale Internazionale ha sviluppato una perdita inaspettatamente grande.

I cosmonauti Sergey Prokopyev e Dmitry Petlin indossavano tute spaziali, con camera di equilibrio pressurizzata, quando i controllori di volo hanno detto loro di prepararsi mentre indagavano sulla falla nella navicella Soyuz. La passeggiata spaziale è stata successivamente annullata poco prima delle 22:00 ET (03:00 UTC di giovedì).

La perdita sembra aver avuto origine in un circuito di raffreddamento esterno situato nella parte posteriore della navicella Soyuz MS-22. L’ufficiale per le relazioni pubbliche Rob Navias, commentando la passeggiata spaziale per la NASA Television, ha descritto la navicella come una perdita “abbastanza drammatica”. Il video della perdita mostrava particelle costantemente fuoriuscite dalla Soyuz, che è uno spettacolo piuttosto interessante. Si tratta probabilmente di ammoniaca, che viene utilizzata come refrigerante per veicoli spaziali, sebbene i funzionari russi non lo abbiano confermato.

In nessun momento nessuno dell’equipaggio della stazione spaziale è stato messo in pericolo, inclusi Prokopyev e Petlin, la loro collega cosmonauta Anna Kikina; gli astronauti della NASA Frank Rubio, Nicole Mann e Josh Cassada; e l’astronauta giapponese Koichi Wakata. La perdita era all’esterno della stazione, non all’interno del laboratorio orbitante.

Tuttavia, la fuga di notizie solleva interrogativi sulla fattibilità della navicella Soyuz, il viaggio di ritorno sulla Terra di Prokopyev, Betlin e Frank Rubio della NASA. Sono partiti nuovamente per la stazione spaziale a settembre a bordo della navicella Soyuz e dovrebbero tornare sulla Terra la prossima primavera. Tre ore dopo, lunedì sera, la perdita era ancora in corso e non mostrava segni di cedimento.

Soyuz è un veicolo spaziale molto rigido, quindi è plausibile che non ci possa essere alcun impatto sulla sua capacità di disimpegnarsi dalla stazione spaziale e tornare sulla Terra. Tuttavia, se gli ingegneri russi – e quelli della NASA, considerando che Rubio sarà a bordo – determinano che c’è un problema, sarà necessario portare alla stazione una Soyuz sostitutiva. I veicoli Soyuz hanno la capacità di lanciarsi e attraccare in modo indipendente. Tuttavia, ciò significherebbe che fino all’arrivo dell’astronave sostitutiva, i tre membri dell’equipaggio non avrebbero avuto un mezzo di fuga di emergenza.

Gli altri quattro astronauti sono volati a bordo della stazione sulla navicella SpaceX Crew Dragon in ottobre. Quel veicolo non può ospitare sette persone per tornare sulla Terra.

Data la durata della fuoriuscita, la NASA probabilmente nutre anche preoccupazioni per l’impatto di tutta quell’ammoniaca sulle superfici della stazione spaziale e su quelle di altri veicoli attraccati. È probabile che gran parte dell’ammoniaca evapori dalla superficie del dispositivo nel tempo, ma sicuramente complicherà le operazioni poiché l’agenzia spaziale statunitense sta lavorando alla propria passeggiata spaziale il 19 dicembre per installare nuovi pannelli solari.