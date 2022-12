Matt Hardy deve pagare un’altra multa per Twist of Fate

Non hai tempo per aggiornarti su tutti i contenuti di AEW online? non preoccuparti. Ti abbiamo coperto con AEW Rewind, che ti riporterà attraverso frammenti di social media e video di YouTube dalla scorsa settimana a Preparati Mercoledì notte dinamite.

“The Road To” di questa settimana ha caratterizzato la difesa di MJF dell’AEW World Championship e Dynamite Diamond Ring contro Ricky Starks, il ritorno di un infortunio a Robbie Suho con un rancore contro Tye Milo e le conseguenze di ROH L’ultima battaglia PPV.

Starks sa che è ora di eliminare il match più importante della sua carriera o di stare zitto. MJF ha messo al lavoro le abilità degli Stark, ma il cambio di titolo non avverrà. Il MJF ha consigliato a Starks di mobilitare quell’energia di eccitazione vicino alla caduta, perché sarebbe stato il più vicino possibile a Starks per colpirlo.

Ruby mira a correggere i torti e ferire le persone. Ty Robbie ha subito una frattura al polso e al naso. Ty pensa che Ruby dovrebbe essere grata, perché le ha fatto un lavoro al naso gratis.

Sul L’ultima battaglia Suggerimento di Fallout, Daniel Garcia considera la perdita del ROH Pure Championship contro Wheeler Utah una benedizione sotto mentite spoglie. Garcia crede di essere al di sopra di Pure Division e ROH. Athena è felice di mandare Mercedes Martinez nel suo tour di pensionamento. Gli dei caduti progettano di farcela Campionato femminile ROH Più storico di qualsiasi altra cosa in AEW. Brisco ehm 13 volte ROH Tag Champions. Apprezzano FTR, ma i Dem Boys sono tornati. I figli di Gunn porranno fine all’eredità di FTR, quindi la loro inizia ora.

Dopo che Ethan Page non è riuscito a vincere la battaglia reale del Dynamite Diamond Ring la scorsa settimana, la colpa è di Matt Hardy. All Ego ha sottolineato che Hardy infrange le regole facendo il Twist of Fate. La penale sarà distribuita al privato. Pagina multata per errore Hardy. Hardy emise un grido spezzato.

Samoa Joe non evita Wardlaw. Joe garantisce che per lui i risultati saranno gli stessi del re indiscusso della televisione.

Toccando pepite interessanti da salire E il scuroTye Milo e Anna Jay hanno attaccato Willow Nightingale e Robbie ha esaurito Suho con un tubo di metallo per salvare la situazione. Butcher e Blade tagliano un promo della vecchia scuola e mettono la sezione dell’etichetta sull’avviso.

“In-N-Out o Whataburger?” Essere Elite Ep. 326 presentava The Young Bucks che dondolavano nel backstage e lanciavano un maglione a Tony Schiavone, montaggi itineranti settimanali, Matt Jackson che si faceva una pompa in palestra, rinegoziando il suo contratto per includere 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, usando quelle standby per ascoltare Brandon Cutler cerca di diventare la più grande star di AEW, scegliendo In-N-Out su Whataburger. Altrove, Cutler ha punito i giochi di parole con i titoli dei film Pixar e Ryan Nemeth di Free Willy ha fatto il provino per il ruolo del bambino di 9 anni. La mia parte preferita erano i lottatori che cercavano di sollevare gli enormi manubri. Satnam Singh e Nick Komoroto sono stati gli unici a farcela.

I figli di Gunn sono stati gli ospiti più recenti del talk show di RJ City, Hey! EW. Gli argomenti di conversazione includevano i soprannomi di Ass Boys, come Bum Brothers e Rear End Rascals, che volevano scusarsi come primo passo verso il ricongiungimento con Billy Gunn, e W. Morrissey che riempiva il vuoto di papà come marito. I Gunns hanno chiuso con un appello emotivo all’America di smetterla di cantare gli Ass Boys.

Chiuderemo con un nuovo prodotto per l’élite.