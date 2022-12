I futures su azioni sono variati dopo l’aggiornamento della Fed e prima di ulteriori dati economici

I futures sulle azioni sono stati misti giovedì mattina dopo l’ultimo aggiornamento della politica della Fed.

I contratti future legati al Dow Jones Industrial Average hanno aggiunto 44 punti. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono leggermente diminuiti.

Nel trading regolare, il Dow Jones è sceso di 142 punti, mentre l’S&P 500 è sceso dello 0,61% e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,76%.

I principali indici hanno reagito negativamente quando gli investitori hanno digerito gli ultimi commenti della Fed dopo l’a Aumenta il tuo tasso di prestito durante la notte. La banca centrale ha dichiarato che continuerà ad aumentare i tassi di interesse fino al 2023 e prevede un tasso di interesse superiore alle attese del 5,1%. Con l’aumento di mercoledì di mezzo punto percentuale, l’intervallo obiettivo per i tassi è attualmente compreso tra il 4,25% e il 4,5%, il più alto da 15 anni.

“La Fed ha messo un freno alla slitta di Babbo Natale”, ha affermato Silvia Jablonski, CEO e chief investment officer di Defiance ETFs.

Ho notato anche il tono Il presidente della Federal Reserve Jerome Powellche nel suo discorso di mercoledì pomeriggio è suonato “duro” e ha chiarito che “non ha intenzione di fermarsi o di invertire la rotta”.

“Sarà più alto più a lungo e la politica monetaria sarà più restrittiva di quanto pensasse”, ha detto Jablonski. “La politica della Fed manterrà il mercato ancora per un po’. Anche se ci piacciono le notizie e vorremmo vedere le stampe dell’IPC come quella più recente che ha portato a un rally a breve termine, questo dovrebbe darci un po’ di volatilità a breve termine”.

Nonostante miglioramenti positivi come crescita, spesa e produzione modeste, Powell ha dichiarato di essere qui per restare I guadagni di lavoro coinvolti sono molto forti E il tasso di disoccupazione è molto buono per la lotta della Fed contro l’inflazione.

Gli investitori avranno un’altra serie di dati economici da digerire giovedì. Le vendite al dettaglio, le richieste di disoccupazione e il Philly Fed Manufacturing Index scadono alle 8:30 ET.