Che ne sai di questa settimana

Parte dei dati economici attende Wall Street questa settimana mentre gli investitori si avvicinano La riunione finale della Federal Reserve per fissare il tasso di interesse quest’anno.

Nuove letture su Indice dei prezzi alla produzione (IPP) – che misura l’inflazione a livello all’ingrosso – Gli ordini di beni durevoli e la fiducia dei consumatori sono in cima al calendario economico per importanza. Nel frattempo, alcuni altri rapporti sugli utili chiuderanno il sipario sulla stagione dei rapporti del terzo trimestre.

I funzionari della banca centrale statunitense si incontreranno il 13 e 14 dicembre è prevista aumentare il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base. Reddito dei membri della Federal Reserve a Periodo di blackout prima del montaggioche limita gli impegni di parola prima delle riunioni di definizione delle politiche.

I rilasci di dati attentamente monitorati per le prove dalla Fed includono il rapporto mensile sui lavori, che Le previsioni per novembre sono saltate venerdìE i dati CPI – dopo In uscita il 13 dicembre Sono due delle pubblicazioni economiche più complete utilizzate dai funzionari per stabilire le politiche. Fino a quando non verranno rilasciati i nuovi dati sull’IPC, la misura dei prezzi alla produzione darà agli operatori un’altra occhiata alla direzione dell’inflazione.

Gli economisti intervistati da Bloomberg prevedono che l’indice dei prezzi alla produzione per novembre aumenterà dello 0,2%, un aumento pari al mese precedente, mentre scenderà al 7,1% dall’8,0% su base annua nel periodo. Il PPI core, che esclude le componenti volatili di cibo ed energia, dovrebbe aumentare dello stesso margine mensile della lettura principale mentre scende dal 5,8% al 6,7% su base annua.

Il quadro dell’inflazione avrebbe potuto iniziare ad apparire diverso se non lo avessero fatto gli Stati Uniti Ha evitato per un pelo uno sciopero nazionale dei ferrovieriuna fermata che doveva accadere L’economia è stata distrutta Ha colpito particolarmente duramente i grossisti, dopo che il Congresso ha frettolosamente approvato una legislazione per imporre i termini di un accordo preliminare raggiunto a settembre.

E allo stato attuale, le aspettative per un aumento dei tassi di 50 punti base la prossima settimana sono condiviso dai mercati E il Grande Wall Streetsoprattutto dopo che era in gran parte un’opinione Confermato dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell Mercoledì durante un discorso a Washington, DC

“La politica monetaria sta influenzando l’economia e l’inflazione con ritardi incerti, e gli effetti completi del nostro rapido inasprimento finora devono ancora essere avvertiti”, ha affermato. “Pertanto, ha senso che dovremmo ridurre il ritmo dei nostri aumenti dei prezzi mentre ci avviciniamo a un livello di moderazione che sarà sufficiente a ridurre l’inflazione”.

Powell ha aggiunto che “il momento di adeguare il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse potrebbe arrivare non appena la riunione di dicembre”.

WASHINGTON, DC – 30 NOVEMBRE: Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell dà un’occhiata alle note mentre parla al Brookings Institution di Washington, DC. (Foto di Drew Angerer/Getty Images)

E mentre le aspettative di un’inversione di tendenza al ribasso rispetto ai massimi dello 0,75% raggiunti nelle ultime quattro riunioni sono state scontate, gli investitori ora si chiedono fino a che punto andrà la campagna di inasprimento della banca centrale, fino a che punto si spingerà il tasso della Fed e quanto durerà Ultimo. Rimani lì prima di eventuali tagli.

Bank of America si aspetta che il prezzo finale sia A Intervallo 5,00%-5,25%un punto di vista condiviso da molti dei suoi colleghi mega-bancari, anche se il capo economista della Bank of America Michael Gapin ha ipotizzato in una telefonata con i giornalisti la scorsa settimana che il tasso potrebbe salire al 6% a causa dell’enorme slancio nel mercato del lavoro.

“I rischi per le prospettive della nostra politica della Fed sono orientati verso tassi di interesse finali più elevati, dato il persistente squilibrio tra offerta e domanda di lavoro”, hanno affermato gli strateghi della Banca Bofa guidata da Gaben in una nota pubblicata venerdì dopo il rapporto sui posti di lavoro caldi di novembre. “Un ritmo più lento degli aumenti sembra appropriato dal punto di vista della gestione del rischio, ma la forza dei mercati del lavoro, a nostro avviso, probabilmente significa che la Fed dovrà propendere per fare di più, non di meno, per portare l’inflazione su un ribasso sostenibile sentiero.”

Con un ritmo più lento e un arresto apparentemente definitivo dei tassi correnti, l’attenzione di Wall Street si è rivolta agli effetti a lungo termine di un contesto di tassi più elevati sulla crescita. In un commento settimanale, Ross Mayfield di Baird e Nicholas Bonsack, presidente e responsabile della strategia di portafoglio di Strategas, una società di Baird, prevedono che anche se l’inflazione continua a scendere, il costo per ottenere livelli dal 4% alla stabilità dei prezzi a lungo termine per la Fed. L’obiettivo del 2% diventa “incrementalmente più alto”.

“È probabile che si verifichi un cambiamento significativo tra le imprese e il mercato del lavoro”, hanno affermato in una nota. “In definitiva, pensiamo che rallenteranno il ritmo con cui aumentano i tassi e quindi impiegheranno molto tempo per osservare il paesaggio e l’impatto che potrebbe avere”.

Questa opinione è stata condivisa dal CEO di BlackRock Larry Fink, che ha dichiarato in una conferenza la scorsa settimana di essere fiducioso che l’inflazione scenderà, ma non al livello del 2% ea metà strada. periodo di recessione economica.

Al Dealbook Summit di New York mercoledì, Fink ha espresso i suoi timori di svegliarsi in un mondo di tassi di interesse “2ish-3%” con inflazione “3-4%”.

Altrove la prossima settimana, la riunione OPEC+ di questo fine settimana metterà sotto i riflettori i mercati dell’energia. Il cartello petrolifero acconsentì Mantenere gli attuali livelli di produzione Per valutare il mercato petrolifero globale, l’incertezza su Cina e Russia incombe sulla merce. Venerdì gli Stati Uniti si sono uniti all’Unione Europea, al Gruppo dei Sette Paesi e all’Australia per limitare il prezzo del petrolio russo a 60 dollari al barile.

Sul fronte dei guadagni, il finale di stagione Major Campbell’s Soup (CPB), GameStop (GME), da Broadcom (AVGO), gommoso (CHWY), lululemon atletica (Lulù), oracolo (ORCL).

Mentre il terzo trimestre ha visto risultati di gran lunga migliori di quanto temuto, gli strateghi di Wall Street hanno avvertito di una crescita degli utili pari a zero.

S&P 500 Bottom-Up EPS EPS: 30 settembre – 30 novembre (Fonte: FactSet Research)

A ottobre e novembre, gli analisti hanno tagliato le stime sugli utili per le società S&P 500 per il quarto trimestre di un margine superiore alla media, secondo Dati dalla ricerca FactSet. La stima bottom-up dell’EPS per il quarto trimestre è diminuita del 5,6% a $ 54,58 da $ 57,79 nel periodo dal 30 settembre al 30 novembre.

“C’è qualcosa da dire sull’idea che l’inflazione crei questa illusione monetaria che le vendite e i profitti rimangano alti semplicemente perché i prezzi sono più alti, specialmente rispetto a quello che potrebbe essere considerato un normale calo dei profitti associato a una recessione”, Mayfield e Bonsack ha anche detto nella loro nota settimanale. “Quando lo combini, sembra che l’economia non sia stata tanto danneggiata”.

Di conseguenza, hanno aggiunto, “Ciò su cui siamo molto concentrati sono i margini di profitto aziendale e il livello di redditività, e lì stiamo iniziando a vedere un vero dolore acuto nel panorama. Prevediamo che le stime sugli utili continueranno a diminuire man mano che le aziende continuano per indebolire la guida e i costi continuano ad aumentare.”

Calendario economico

Lunedi: S&P Global PMI servizi USANovembre finale (46,1 previsto, 46,1 sul mese precedente); S&P Global US Composito PMIFinale di novembre (46,3 sul mese precedente); Ordini di fabbricaottobre (0,7% atteso, 0,3% sul mese precedente); Ordini di beni durevoliOttobre finale (1,0% sul mese precedente); Beni durevoli escluso il trasportoOttobre finale (0,5% atteso, 0,5% sul mese precedente); Ordini di beni strumentali non per la difesa, esclusi gli aeromobiliOttobre finale (0,7% sul mese precedente); Spedizioni di beni strumentali non per la difesa, esclusi gli aeromobiliottobre finale (1,3% sul mese precedente); Indice dei servizi ISMnovembre (previsto 53,5, 54,4 rispetto al mese precedente)

Martedì: bilancia commercialeOttobre (77,0 miliardi di dollari, previsione di 73,3 miliardi di dollari)

Mercoledì: Domande di mutuo MBAper la settimana terminata il 2 dicembre (-0,8% rispetto alla settimana precedente); produttività non agricolal’ultimo terzo trimestre (0,3% previsto, 0,3% rispetto al trimestre precedente); costo unitario del lavorol’ultimo terzo trimestre (3,5% previsto, 3,5% rispetto al trimestre precedente); equilibrio del consumatoreottobre ($ 26,500 miliardi previsti, $ 24,976 rispetto al mese precedente)

Giovedì: Tassi di disoccupazioneper la settimana terminata il 3 dicembre (225.000 rispetto alla settimana precedente); Reclami continuiper la settimana terminata il 26 novembre (1,608 milioni rispetto alla settimana precedente)

Venerdì: Richiesta finale PPIsu base mensile, novembre (0,2% atteso, 0,2% sul mese precedente); IPP escluso cibo ed energiasu base mensile, novembre (0,2% atteso, 0,2% sul mese precedente); IPP esclusi alimentari, energia e commerciosu base mensile, novembre (0,2% atteso, 0,2% sul mese precedente); Richiesta finale PPIsu base annua, novembre (7,1% previsto, 8,0% rispetto al mese precedente); IPP escluso cibo ed energiasu base annua, novembre (5,8% atteso, 6,7% rispetto al mese precedente); IPP esclusi alimentari, energia e commercioanno su anno, novembre (5,4% rispetto al mese precedente); Commercio all’ingrosso di venditesu base mensile, ottobre (0,4% sul mese precedente); azione all’ingrossomese su mese, ultimo ottobre (0,8% sul mese precedente); Sentimenti dell’Università del Michigan, Primo dicembre (56,8 attesi, 56,8 sul mese precedente)

Calendario guadagni

Lunedi: gitlab (GTLB), sommalogico (Sumo)

Martedì: Ambiente aeronautico (AVAV), Zona Auto (AZO), Casey Generale (Cassie) , Universo (CONN), Dave Webster (gioco), MongoDB (mdb), gioielli con sigillo (SIG), punto fisso (SFIX) e marchi Smith & Wesson (swbi), Toll Brothers (TOL)

Mercoledì: caposquadra marrone (BF.B), Zuppa Campbell (CPB), C3.ai (Amnesty International), GameStop (GME), Korn/Traghetto (KFY), lovsac (l’amore), uno sbocco iniziale (OLI), magazzino matematico (SPWH), Industrie Thor (sebbene), United Natural Foods (UNFI), Sistemi Verint (vrnt)

Giovedì: da Broadcom (AVGO), gommoso (CHWY), sin (CIEN), Costco all’ingrosso (costo), DocuSign (DOCU), Domo (Domo), ciao gruppo (Mamma), lululemon atletica (Lulù), bevande nazionali (frizzante), RH (R), località di Vail (MTN)

Venerdì: Lee Otto (LI), rivelazione (ORCL)

