Rapporto: William Regal finalizza l’accordo con la WWE, che dovrebbe iniziare dopo il nuovo anno – WON/F4W

AEW

Si dice che William Regal farà il suo debutto con la WWE all’inizio del 2023.

Secondo un rapporto di PWInsider, Regal sta attualmente finalizzando un nuovo accordo con la WWE e dovrebbe tornare alla promozione dopo il nuovo anno in un ruolo nel backstage.

La modalità regale è stata affrontata dal nostro stesso Dave Meltzer nell’edizione di sabato di Osservatore Wrestling Radio. Meltzer ha notato che dovrebbe esserci qualcosa su AEW Dynamite questa settimana che affronta la partenza di Regal.

“Penso che ci sarà qualcosa che uscirà nello show di mercoledì, se non cambia, dove ci sarà qualcosa che affronterà certe cose. Questa storia dovrebbe continuare in qualche modo ma [Regal] Tornerà in WWE”.

Meltzer continuerà dicendo di aver sentito diverse storie sullo stato contrattuale di Regal con AEW.

“Così tante persone diverse mi hanno raccontato così tante storie diverse. La fonte principale è che il suo contratto è stato di breve durata. La parte della WWE dice che aveva un’uscita”.

Regal ha debuttato in AEW al Revolution il 6 marzo 2022.

Meltzer ha continuato: “Firma un contratto di nove mesi? Non suona bene, ma è la cosa più vicina a quello che posso dire ufficialmente”. “Altri dicono che è uscito o che Tony l’ha diretto.”