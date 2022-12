L’economia cinese è inciampata davanti a un importante cambiamento nella politica Covid, mostrano i dati sulle vendite al dettaglio e sulla disoccupazione

Hong Kong

Cnn

–



Il La fine delle restrizioni pandemiche In Cina, alla fine porterà a una forte ripresa economica man mano che il Paese impara a convivere con il virus Covid, secondo gli economisti, anche se una serie di dati ha mostrato un calo dell’attività economica a novembre.

Le vendite al dettaglio sono diminuite del 5,9% il mese scorso rispetto a un anno fa, secondo il National Bureau of Statistics. È stata la peggiore contrazione della spesa al dettaglio da maggio, quando Blocchi Covid diffusi colpire l’economia.

La produzione industriale è aumentata solo del 2,2% a novembre, meno della metà della crescita di ottobre. Gli investimenti nel settore immobiliare, che rappresenta fino al 30% del PIL cinese, sono diminuiti 9,8% nei primi 11 mesi dell’anno. Le vendite di immobili in valore sono diminuite di oltre il 26%.

La disoccupazione è peggiorata, salendo al 5,7% il mese scorso, il livello più alto in sei mesi.

La recessione di novembre si è verificata prima che Pechino ritirasse le sue restrizioni legate alla pandemia all’inizio di questo mese. Gli alti dirigenti hanno sottolineato Un importante incontro politico La scorsa settimana, avrebbero spostato l’attenzione sulla crescita e avrebbero cercato un’inversione di tendenza nell’economia l’anno prossimo.

“I dati di novembre dovrebbero essere l’ultimo lotto colpito da Zero Covid”, hanno scritto in una nota di ricerca Wei Yao e Michel Lam, economisti di Societe Generale.

Ma potrebbe essere il secondo trimestre del 2023 prima che la fine anticipata del freno Covid inneschi un forte rimbalzo. Hanno affermato che esiste ancora il rischio di interruzioni della catena di approvvigionamento e di soppressione della domanda poiché l’epidemia di Covid-19 devasta una popolazione con un’immunità limitata.

Gli economisti generalmente prevedono che quest’anno la crescita scenderà tra il 2,8% e il 3,2%, uno dei livelli più bassi dal 1976, quando morì l’ex leader Mao Zedong. Ha posto fine a un decennio di sconvolgimenti sociali ed economici.

Mercoledì, due dei maggiori organi di governo del paese, il Comitato Centrale del Partito Comunista e il Consiglio di Stato, hanno emesso a Piano strategico Espandere la domanda interna e stimolare i consumi e gli investimenti Fino al 2035.

Da allora, molte banche d’investimento sono diventate più ottimiste riguardo alle prospettive della Cina. Goldman Sachs ha alzato la sua stima di crescita per il 2023 al 5,2% dal 4,5% di giovedì, affermando che alla fine i consumi e i servizi riprenderanno. Società Generale Ha rivisto le sue previsioni di crescita per il 2023 al 5,3%, mentre Morgan Stanley ha alzato le sue previsioni al 5,4%.

Tutti hanno sottolineato il ritmo più rapido della riapertura e le continue misure di stimolo da parte di Pechino. Hanno affermato che il rallentamento economico di novembre è stato uno dei motivi principali per cui Pechino ha invertito la rotta.

“È probabile che il deterioramento dell’economia sia uno dei fattori alla base del perno politico sia in caso di zero-Covid che di proprietà”, ha affermato Larry Ho, capo economista cinese presso Macquarie Group. A metà novembre è iniziata Pechino azioni radicali Per salvare il martoriato settore immobiliare del Paese.

“Poi si è scoperto che l’uscita dal COVID-19 è stata molto più rapida del previsto”, ha detto Hu, aggiungendo che aprirà la strada a una forte ripresa economica il prossimo anno.

Tre anni di blocchi, test di massa e quarantene hanno suscitato indignazione pubblica e sono stati imposti Enormi oneri del debito alle amministrazioni locali di tutto il Paese.

L’improvviso allentamento delle restrizioni Covid questo mese ha provocato una rapida diffusione delle infezioni, gettando l’economia nel caos. I timori di contrarre il virus hanno tenuto le persone lontane dalle strade e interrotto i luoghi di lavoro e le attività commerciali.

Ristoranti e negozi vuoti sono luoghi comuni, mentre le fabbriche lottano per assicurarsi manodopera adeguata e scorte di materie prime. per Per molti analisti, questi sono problemi a breve termine che la Cina dovrà sopportare prima di imparare finalmente a convivere con il Covid.

Secondo gli analisti di Nomura, “Riteniamo che l’imminente migrazione intorno alle festività del capodanno cinese a fine gennaio potrebbe portare a una diffusione senza precedenti del virus Covid e a gravi interruzioni dell’economia”. “Continuiamo ad avvertire che la strada per la piena riapertura potrebbe essere ancora dolorosa e accidentata”.

Il paese deve affrontare altre sfide.

sgranocchiala inzuppato Enorme mercato immobiliare della Cina dallo scorso anno, quando alcuni importanti sviluppatori È stata inadempiente sui suoi debiti Sulle pressioni di liquidità create in primis dagli interventi normativi sull’eccessivo indebitamento. Il problema è peggiorato quest’estate quando gli acquirenti di case arrabbiati si sono rifiutati di pagare i mutui sulle case non finite, scuotendo i mercati finanziari e alimentando i timori di contagio.

Da allora, le autorità hanno esortato le banche ad aumentare il sostegno ai prestiti per gli sviluppatori in modo che possano completare i progetti. Hanno anche tagliato i tassi di interesse per ripristinare la fiducia tra gli acquirenti.

Ma mentre la proprietà continua a scivolare, gli acquirenti sono stati respinti dalla debole economia e dalle dure restrizioni di Covid.

A novembre, le vendite dei 100 maggiori sviluppatori immobiliari sono diminuite del 34,4% rispetto a un anno fa, secondo un sondaggio speciale della China Index Academy, un’importante società di ricerca immobiliare. Le loro vendite sono diminuite del 42% finora quest’anno.

“La recessione immobiliare si è ulteriormente aggravata a novembre”, hanno affermato gli analisti di Nomura.. Hanno detto che la crescita degli investimenti immobiliari è scesa a un minimo storico a novembre.

Anche il deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina è stato visto come un grave rischio per l’economia cinese.

A ottobre, l’amministrazione Biden Ha svelato un’ampia serie di controlli sulle esportazioni Impedire alle aziende cinesi di acquistare chip e attrezzature avanzate per la produzione di chip senza licenza. Le regole limitano anche la capacità dei cittadini statunitensi o dei titolari di carta verde di sostenere lo “sviluppo o la produzione” di chip in alcuni impianti di produzione in Cina.

“È probabile che misure più restrittive arrivino dall’Occidente per contenere il settore manifatturiero cinese, portando a un ulteriore disaccoppiamento”, hanno detto gli analisti di Natixis, aggiungendo che queste restrizioni Ostacolerebbe anche la crescita potenziale della Cina a lungo termine.