La Mega Man Battle Network Legacy Collection verrà lanciata il 14 aprile 2023

Collezione Legacy di Mega Man Battle Network verrà licenziato PlayStation 4e Passa e computer tramite vapore (vol. 1E il vol. 2) il 14 aprile 2023, capcom annunciare. Le versioni PlayStation 4 e Switch saranno disponibili sia fisicamente che digitalmente per $ 59,99, o come due volumi separati digitalmente per $ 39,99 ciascuno.

Ottieni gli ultimi dettagli di seguito.

Prezzi e premi

competenza Tutti i 10 maggiori Rete di battaglia di Mega Man Titoli completi con Battle Chips precedentemente esclusivi e le tanto attese NetBattles che puoi divertirti insieme ad amici e altri giocatori in tutto il mondo. I preordini sono ora disponibili per Collezione Legacy di Mega Man Battle Network Pacchetto al prezzo consigliato di $ 59,99, che include due skin aggiuntive per lo schermo del lettore e brani musicali da ascoltare nel lettore musicale. versioni digitali di Volumi 1 E il 2 Può anche essere acquistato separatamente al momento del lancio per $ 39,99.

Funzionalità in linea

Unisciti a MegaMan.EXE e agli altri operatori NetNavi in ​​tutto il mondo per salvare il mondo interconnesso della Net Society! Con le funzionalità di gruppo online, i giocatori possono utilizzare i token della stanza per avere battaglie private con gli amici, partecipare a battaglie casuali con altri online o lottare per la nobiltà di NetBattler nelle partite classificate! I NetBattler che cercano di mescolare le cose possono anche scegliere tra diverse combinazioni di regole di battaglia come le fiches delle scommesse nelle battaglie Real Thing, il gioco di battaglia tre contro uno al meglio di tre introdotto in Mega rete di battaglia 3o il ritorno di Version Battles da Rete di battaglia di Mega Man 4. I giocatori alla ricerca di chip di battaglia specifici possono scambiare con amici e altri NetBattler in tutto il mondo. Oltre a scambiare i chip di battaglia raccolti dalla serie, i giocatori possono scambiare gli stili MegaMan.EXE per personalizzare il proprio aspetto e scambiare i programmi di personalizzazione Navi per rendere MegaMan.EXE più forte. I giocatori possono persino scaricare i chip battaglia rari che in precedenza erano disponibili principalmente durante gli eventi promozionali in Giappone! 15 Battle Chips scaricabili sono accessibili tramite lo schermo di MegaMan in ogni gioco.

Bonus preordine

Plus esperienza questi tesoro Rete di battaglia di Mega Man Titoli online con altri client NetNavi I giocatori che effettuano il preordine potranno godere dei seguenti contenuti bonus esclusivi! MegaMan.EXE PET può essere personalizzato nella schermata di avvio con due nuovissime skin: Hub Style per Volume 1 e Dark MegaMan per volume 2. Inoltre, quattro nuovi arrangiamenti speciali di musica originale da Rete di battaglia di Mega Man La serie sarà disponibile nel lettore musicale come parte del pacchetto bonus preordine.

Collezione Legacy di Mega Man Battle Network Porterà altre nuove funzionalità che i giocatori possono apprezzare, tra cui un filtro ad alta definizione opzionale e un Megaman 3D interattivo. EXE PET screensaver launcher, più di 1000 pezzi di Mega uomo Arte e 188 brani musicali diversi da ascoltare!

Guadare Guerriero di Mega Man NT in linea gratuitamente

per festeggiare l’arrivo Collezione Legacy di Mega Man Battle NetworkResta sintonizzato per la mega maratona! Capitoli 1 e 2 di Guerriero di Mega Man NT La serie animata sarà ripubblicata gratuitamente su Canale Twitch di Capcom USA e caricalo su Mega uomo Canale Youtube All’inizio del 2023.