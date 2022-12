Le vendite al dettaglio in Cina si sono contratte molto più del previsto, mentre la produzione industriale ha deluso

Pubblicare in futuro | Pubblicare in futuro | Immagini Getty

Diversi “bracci robotici” lavorano sulla catena di montaggio automatizzata per un asse ruota finale in un laboratorio di produzione nella città di Anqing, provincia di Anhui, Cina, 9 dicembre 2022.

PECHINO – Giovedì la Cina ha riportato dati economici su tutta la linea migliori del previsto durante il mese, poiché i diffusi controlli del COVID-19 hanno pesato sulla crescita.

Il National Bureau of Statistics ha dichiarato che le vendite al dettaglio sono diminuite del 5,9% a novembre rispetto a un anno fa.

È peggio delle aspettative per un calo del 3,7%, secondo gli analisti intervistati da Reuters, e un calo maggiore del previsto. In calo dello 0,5% su base annua a ottobre.

La produzione industriale è cresciuta del 2,2% a novembre rispetto a un anno fa, mancando le aspettative di Reuters per un aumento del 3,6%. Il ritmo riportato è stato anche più lento rispetto all’aumento del 5% di ottobre.

Gli investimenti in immobilizzazioni per l’anno conclusosi a novembre sono rallentati al 5,3% su base annua, deludendo le aspettative di Reuters per un aumento del 5,6%. Anche la versione ufficiale è in calo rispetto alla crescita del 5,8% nei primi 10 mesi dell’anno.

Gli investimenti nelle infrastrutture sono aumentati a novembre rispetto a ottobre anno su anno, mentre gli investimenti nel settore manifatturiero sono leggermente rallentati. Gli investimenti nel settore immobiliare sono diminuiti a un ritmo ancora più rapido a causa della continua stagnazione del settore.