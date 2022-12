Il giudice della Corte Suprema Roger B., che ha scritto la decisione di Dred Scott. House vota per rimuovere il busto di Danny

Lascia un commento su questa storia Commento

Mercoledì è passato il consiglio Il giudice capo Roger B., che ha scritto l’opinione della maggioranza della Corte Suprema a sostegno della schiavitù. Un disegno di legge per rimuovere il busto di Danny nella capitale degli Stati Uniti Dred Scott v. Sandford. La Camera ha approvato il provvedimento con voto vocale, e ora va al presidente Biden per la sua firma. Il Senato l’ha approvato con voto vocale la scorsa settimana.

Se firmata, come previsto, la legislazione indicherebbe al Comitato congiunto della Biblioteca del Congresso di rimuovere il busto di Danny 45 giorni dopo la firma del disegno di legge. Il disegno di legge indicherebbe al comitato di sostituire il busto di Danny con Thurgood Marshall, il primo giudice nero della Corte Suprema.

Nel 1857, Dan Ha scritto la conclusione Nel caso di Scott, un uomo di colore nato in schiavitù che ha usato i tribunali per rivendicare la sua libertà, i neri non erano cittadini americani e non potevano aspettarsi protezione dal governo federale.

Gente di origine africana, Danny Ha scritto allora, “per più di un secolo furono considerati uomini di un ordine inferiore e del tutto inadatti ad associarsi con la razza bianca nelle relazioni sociali o politiche; Così inferiori che non hanno il diritto di rispettare l’uomo bianco. Un uomo di colore, ha aggiunto Danny, “può essere giustamente e legalmente ridotto in schiavitù a suo vantaggio”.

L’opinione di Taney secondo cui il Congresso non poteva vietare la schiavitù dai territori americani è stata vista come una delle peggiori decisioni della Corte Suprema della storia. C’è un busto di Dany fuori dalle Camere della Vecchia Corte Suprema al primo piano del Campidoglio. READ Trump ha negato la testimonianza di Cassidy Hutchinson su una nota scritta a mano da un avvocato della Casa Bianca

“La paternità di Danny di Dred Scott contro Sandford… Un busto della sua figura inadatto ad essere esposto ai tanti visitatori del Campidoglio” Testo del disegno di legge Negli States. “… La rimozione del busto del giudice capo Roger Brooke Taney dal Campidoglio, sebbene non esente dagli storici torti commessi dal Congresso per proteggere l’istituzione della schiavitù, esprime il riconoscimento da parte del Congresso. Una delle sue camere.”

In aula mercoledì, il rappresentante Joe Lofgren (D-Calif.) ha detto che il disegno di legge era davvero “chi abbiamo messo su un piedistallo”.

“Il Campidoglio degli Stati Uniti è un faro di democrazia, libertà e uguaglianza”, ha detto Lofgren. “Milioni di persone lo visitano ogni anno. Cosa e chi scegliamo di onorare in questo edificio dovrebbe riflettere i nostri valori. Il giudice capo Danny, il famigerato Dred Scott La decisione dichiarava che gli afroamericani non avrebbero mai potuto essere cittadini degli Stati Uniti e non avevano diritti costituzionali: non soddisfaceva lo standard.

Rappresentante. Rodney Davis (R-Ill.) ha notato che l’emendamento – “Taney a gon-y” – ha avuto un sostegno bipartisan.

La legislazione sul busto di Denny è stata introdotta per la prima volta dal leader della maggioranza alla Camera Steny H. Presentati Hoyer (D-Md.) e Rep. David Drone (D-Md.). A marzo 2020. (Taney, come Hoyer e Drone, è del Maryland.) Quel disegno di legge è stato approvato dalla Camera quell’anno con un voto di 305-113, ma non è avanzato al Senato controllato dai repubblicani.

Hoyer ha detto ai giornalisti martedì che l’interpretazione della Costituzione di Taney è quella che ogni americano dovrebbe rifiutare. “La buona notizia è che non solo stiamo sostituendo la statua di Danny, ma stiamo anche offrendo un busto del giudice capo Marshall”, ha detto Hoyer. READ Brett Kerley ha vinto medaglie americane nei 100 metri.

Il voto per rimuovere l’effigie di Taney arriva in mezzo a una spinta da parte dei Democratici negli ultimi anni per rimuovere statue, ritratti e altre opere d’arte dal Campidoglio in onore dei leader confederati e di altre figure controverse. Casa L’anno scorso ha votato per rimuovere le statue dei leader confederati Dal Campidoglio c’era una statua di Danny Rimosso dalla Maryland State House Nel 2017.

In quel giorno Ha reintrodotto il disegno di legge l’anno scorsoJames E. Clyburn (DS.C.), frustino della maggioranza alla Camera, ha sottolineato 6 gennaio, 2021, attacco al Campidoglio, durante il quale alcuni sostenitori del presidente Donald Trump portavano bandiere confederate. A quel tempo, il disegno di legge per rimuovere la statua di Taney includeva il linguaggio per rimuovere le statue dei leader confederati dal Campidoglio.

“Questo sacro edificio ha ancora simboli che glorificano le persone e un movimento che ha abbracciato quella bandiera e ha cercato di dividere e distruggere il nostro grande paese”, ha detto Clyburn. “Questa legislazione rimuoverà questi monumenti dai luoghi d’onore e dimostrerà che noi americani non celebriamo coloro che cercano di dividerci”.

Il disegno di legge che la Camera ha votato martedì aveva una portata più ristretta e non includeva la rimozione delle statue confederate dal Campidoglio.

Lofgren ha detto mercoledì di essere deluso dal fatto che il disegno di legge fosse indirizzato solo al busto di Danny, ma ha detto che la Camera “non deve lasciare che il giusto sia nemico del bene”.

“Coglieremo l’occasione per rimuovere dal nostro Campidoglio il busto di un uomo che non merita l’onore e aggiungerne uno che lo farà senza dubbio”, ha detto. “Ora, alcuni potrebbero obiettare che questa mossa è un tentativo di cancellare e dimenticare la nostra storia. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Non dobbiamo mai dimenticare i tempi vergognosi della schiavitù, della segregazione e dell’apartheid. Ma è chi scegliamo di onorare, chi scegliamo di mettere effettivamente su un piedistallo e di sostenere come simbolo dei nostri valori. READ Uno dei maglioni più impressionanti della natura: lo Springtail