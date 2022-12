L’UFC Hall of Famer Stefan Bonnar è morto all’età di 45 anni

Stefan Bonnar, che ha contribuito a lanciare l’UFC nel mainstream con la sua lotta contro Forrest Griffin nel finale della prima stagione del reality show “The Ultimate Fighter”, è morto all’età di 45 anni, ha annunciato la promozione sabato.

Bonnar è morto per presunte complicazioni cardiache durante il lavoro, secondo l’UFC.

Sia Bonnar che Griffin sono stati inseriti nella UFC Hall of Fame nel 2013. Il loro knockout, pareggio il 9 aprile 2005 è considerato uno dei combattimenti più importanti nella storia della promozione. La serie di realtà “The Ultimate Fighter” e quel combattimento in particolare sono stati cruciali per l’atterraggio e il mantenimento dell’UFC via cavo.

Griffin vs. Griffin ha vinto l’incontro con la decisione unanime di guadagnare un contratto UFC a sei cifre. Ma la lotta è stata così buona che il presidente dell’UFC Dana White ha dato un contratto anche a Bonnar.

“Stefan Bonnar è stato uno dei combattenti più importanti che abbia mai gareggiato nell’Ottagono”, ha detto White a UFC.com sabato. “La sua lotta con Forrest Griffin ha cambiato lo sport per sempre e non sarà mai dimenticato. I fan lo adoravano e si legavano a lui e lui ha sempre dato loro il meglio. Ci mancherà”.

Bonnar, originario di Hammond, Indiana, ma residente da molto tempo a Las Vegas, non combatte nelle MMA da un incontro con Tito Ortiz sotto lo stendardo Bellator nel 2014, che ha segnato quello che all’epoca era l’evento Bellator più visto nel suo storia. Bonnar ha gareggiato per l’ultima volta in UFC nel 2012, perdendo contro il grande Anderson Silva. Prima di quella partita, Bonnar aveva vinto tre volte consecutive.

Dopo aver perso contro Griffin nelle finali di “The Ultimate Fighter”, anche Bonnar ha ottenuto una serie di tre vittorie consecutive prima di cadere contro Rashad Evans, che sarebbe diventato il campione dei pesi massimi leggeri UFC. Griffin e Bonnar hanno gareggiato in una rivincita del loro classico combattimento nel 2006, con Griffin che ha nuovamente vinto con decisione unanime. Griffin avrebbe anche vinto la cintura dei pesi massimi leggeri UFC.

Nella sua carriera, Bonnar ha affrontato sette ex o ex campioni UFC: Griffin, Ortiz, Silva, Evans, Jon Jones, Lyoto Machida e Mark Coleman. Bonar ha chiamato il suo primo figlio Griffin come il suo più importante rivale, che era diventato un buon amico.

Bonnar, che ha concluso la sua carriera con un record di 15-9, ha anche fatto commenti a colori nel corso degli anni per le promozioni WEC e ha lavorato diverse volte come analista MMA per ESPN e Fox Sports.

Dopo la sua carriera nelle MMA, Bonnar ha iniziato a lottare professionalmente e ha fatto diverse apparizioni con Impact Wrestling nel 2019.