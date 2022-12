Galaxy S23 Ultra diventa ancora più potente con l’avvicinarsi del lancio ufficiale

Al Qaeda Galassia S23, il Galassia S23+e l’estremità superiore Galaxy S23 Ultra È apparso più volte sul sito Web di Geekbench nelle ultime settimane. Come previsto, questi risultati di benchmark non erano esattamente quelli che ti aspetteresti dal chipset Snapdragon 8 Gen 2, senza dubbio perché Samsung sta ancora lavorando per migliorare la sua prossima serie di punta.

E man mano che ci avviciniamo al lancio di questi telefoni, le cose iniziano a migliorare, almeno per le prestazioni multi-core del Galaxy S23 Ultra rispetto ad altri telefoni che saranno alimentati dallo stesso chip. L’ultimo punto di riferimento per l’S23 Ultra Mostra un punteggio multi-core di 5179che è il livello più alto finora.

Ovviamente, i risultati dei benchmark significano squat se le prestazioni del mondo reale del dispositivo sono scarse, quindi non consigliamo ancora di essere troppo eccitati. E se hai messo gli occhi sul Galaxy S23, ti consigliamo di abbassare ulteriormente le tue aspettative, come lo sono tutti i menu di riferimento del modello base. Attualmente mostra risultati più vicini a quelli della serie Galaxy S22.

Ciò è probabilmente dovuto alle dimensioni ridotte del modello base, il che significa che i componenti sono più vicini tra loro e c’è meno spazio all’interno per dissipare il calore in modo rapido ed efficiente come il Galaxy S23 Ultra o il Galaxy S23+ (che Al momento è qualche centinaio di punti sotto l’S23 Ultra).

Si spera che il Galaxy S23 raggiunga un buon equilibrio tra prestazioni e durata della batteria

Tuttavia, fino a quando la serie Galaxy S23 non sarà ufficiale, non possiamo fidarci di nulla senza una sana dose di scetticismo. A giudicare dalla serie Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, le prestazioni del Galaxy S23 dovrebbero essere eccellenti, in parte perché l’intera serie S23 dovrebbe essere alimentata da Il chip Snapdragon 8 Gen 2 è un po’ esagerato.

Speriamo solo che Samsung non si concentri così tanto sulle prestazioni del chip da danneggiare la durata della batteria. Possiede sia Galaxy Z Fold 4 che Z Flip 4 Pazzo buona resistenza Le loro capacità della batteria sono dovute allo Snapdragon 8+ Gen 1 prodotto da TSMC e sarebbe un peccato se Samsung non potesse replicarlo sul Galaxy S23, S23 + e S23 Ultra alla ricerca delle massime prestazioni di cui la maggior parte dei clienti potrebbe non aver mai bisogno nell’uso quotidiano.