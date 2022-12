I talebani ordinano alle Ong di impedire alle lavoratrici di venire al lavoro

Cnn

il Amministrazione talebana In Afghanistan, a tutte le organizzazioni non governative (ONG) nazionali e internazionali è stato ordinato di impedire alle loro dipendenti di venire al lavoro, secondo una lettera del Ministero dell’Economia che ha inviato a tutte le ONG autorizzate.

Il ministero ha affermato che il mancato rispetto comporterebbe la revoca delle licenze delle suddette ONG.

E il ministero afferma nella lettera – che il suo portavoce Abdul Rahman Habib ha confermato alla Cnn – che uno dei motivi della decisione è stato il mancato rispetto delle regole dell’abbigliamento islamico e di altre leggi e regolamenti in vigore nell’Emirato islamico.

“Di recente, ci sono state gravi lamentele riguardo al mancato rispetto del velo islamico e di altre leggi e regolamenti degli Emirati islamici”, afferma la lettera, aggiungendo che, di conseguenza, “sono state emanate direttive per sospendere tutte le dipendenti donne di ONG nazionali e internazionali .” . ”

All’inizio di questa settimana, il governo talebano Istruzione universitaria sospesa A tutte le studentesse in Afghanistan.

Un portavoce del Ministero dell’istruzione superiore dell’Afghanistan ha confermato martedì alla CNN la sospensione dell’università. Una lettera rilasciata dal Ministero dell’Istruzione afferma che la decisione è stata presa in una riunione di gabinetto e l’ordine entrerà in vigore immediatamente.

Giovedì, in una conferenza stampa televisiva, il ministro dell’istruzione superiore dei talebani ha affermato di aver bandito le donne dalle università per non aver aderito ai codici di abbigliamento islamici e ad altri “valori islamici”, citando le studentesse che viaggiano senza un tutore. il movimento Suscitato rabbia tra le donne in Afghanistan.

Lascia un segno Un altro passo Nella brutale repressione delle libertà delle donne afgane da parte dei talebani, dopo che il gruppo islamista della linea dura ha preso il controllo del paese nell’agosto 2021.

Sabato le Nazioni Unite hanno condannato l’annuncio dei talebani.

Le donne devono avere il potere di svolgere un ruolo fondamentale in tutti gli aspetti della vita, compresa la risposta umanitaria. La dichiarazione delle Nazioni Unite affermava che impedire alle donne di lavorare viola i diritti più fondamentali delle donne ed è anche una chiara violazione dei principi umanitari.

“Quest’ultima decisione non farà altro che danneggiare ulteriormente le persone più vulnerabili, in particolare donne e ragazze”.

Ha aggiunto che cercherà di ottenere un incontro con la leadership talebana per chiarire la questione.

Amnesty International ha chiesto che il divieto sia “immediatamente revocato” e che i talebani “smettano di abusare del loro potere”.

“Le donne e le ragazze non dovrebbero essere punite per aver rivendicato e difeso i loro diritti fondamentali”, ha affermato in una nota. “Il diritto al lavoro per tutte le persone, in particolare per le donne in Afghanistan, deve essere pienamente realizzato in conformità con il diritto internazionale sui diritti umani”.

Sabato è intervenuto anche il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Profondamente preoccupato che il divieto dei talebani alle donne di fornire aiuti umanitari in Afghanistan interromperà l’assistenza vitale e salvavita a milioni di persone”, ha scritto su Twitter.

“Le donne sono al centro delle operazioni umanitarie in tutto il mondo. Questa decisione potrebbe essere devastante per il popolo afghano”.

Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan, Thomas West, ha twittato sabato che l’ultimo ordine dei talebani è stato “altamente irresponsabile”.

Pone rischi mortali per i milioni di persone che dipendono dall’assistenza salvavita. I talebani stanno ignorando le proprie responsabilità fondamentali nei confronti del proprio popolo”.

Sebbene i talebani abbiano ripetutamente affermato che proteggeranno i diritti delle ragazze e delle donne, in realtà hanno fatto il contrario, strappando loro le libertà conquistate a fatica che hanno combattuto instancabilmente negli ultimi due decenni.

Alcune delle restrizioni più eclatanti hanno riguardato l’istruzione, poiché a marzo alle ragazze è stato impedito di tornare alla scuola secondaria. Questa mossa ha devastato molti studenti e le loro famiglie Ha descritto alla CNN i loro sogni infranti Per diventare medici, insegnanti o ingegneri.