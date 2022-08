Come una scena del film “Parasite”: le inondazioni hanno messo in luce la disuguaglianza sociale in Corea del Sud

SEOUL (Reuters) – Usando una ciotola di plastica, Ha In-sik ha prelevato l’acqua dal suo appartamento seminterrato nel quartiere residenziale a basso reddito di Selim nel sud-ovest di Seoul, mentre le inondazioni causate da piogge torrenziali hanno costretto la sua famiglia ad andarsene. Dormire in un parco vicino.

Il cinquantenne, insieme a sua moglie e sua figlia, ha raccolto elettrodomestici, mobili, libri e persino posate e li ha portati fuori per vedere cosa si poteva salvare.

La scena presentava scomode somiglianze con l’appartamento seminterrato affondato nelle fognature raffigurato nel film sudcoreano vincitore dell’Oscar 2020 .parassitaQuesta era la storia della crescente disuguaglianza sociale nella quarta economia più grande dell’Asia.

Le inondazioni hanno causato disagi e perdite finanziarie nelle parti più ricche della capitale, come il pittoresco distretto di Gangnam a poche miglia di distanza.

Ma in posti come Salem, le inondazioni hanno spazzato via la scarsa speranza a cui si erano aggrappati persone disperate come Ha per andare avanti.

“Non ho soldi e niente. Ma sono venuto qui per vivere in questo seminterrato perché era l’unica opzione che avevo per vivere con mia figlia”, ha detto Ha a Reuters.

“Ma ora sono senza speranza. È tutto finito, nessun aiuto e non ho nemmeno un cucchiaio con cui mangiare.”

Ha non era solo nella sua miseria. Altri residenti di Salem raccoglievano l’acqua in grandi ciotole o pettinavano i rifiuti per vedere cosa era ancora utilizzabile.

Lunedì, tre membri della famiglia che vivono nel quartiere, tra cui una donna con disabilità dello sviluppo, sono annegati nel loro appartamento al piano inferiore. Il giorno successivo il presidente Yoon Seok Yeol ha visitato Selim.

Mercoledì Yoon si è scusato per la tragedia e ha chiesto misure per migliorare la sicurezza abitativa per proteggere gli anziani, i poveri, i disabili e le famiglie, come Ha, le cui case erano più vulnerabili alle inondazioni.

Almeno 10 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali che da lunedì hanno colpito il nord del Paese, interrompendo l’elettricità, provocando frane e allagando strade e metropolitane. Leggi di più

L’alluvione di questa settimana ha portato piogge torrenziali per 115 anni a Seoul, secondo l’amministrazione meteorologica coreana.

A partire da mercoledì, il quartier generale centrale per il controllo delle catastrofi e le misure di sicurezza ha affermato che sei persone erano ancora disperse, almeno 570 hanno perso temporaneamente la casa, mentre 1.400 persone sono state evacuate, la maggior parte a Seoul.

Mentre le nuvole piovose si sono spostate verso sud mercoledì, gli sforzi di recupero sono a marcia alta, almeno nelle aree più abbienti.

Mentre ampie zone di Selim sono rimaste sott’acqua e i residenti hanno paragonato le condizioni a un “bagno di fango”, la maggior parte delle strade a Gangnam sono state sgomberate e il traffico è tornato alla normalità.

Ha detto che ci sarebbero voluti circa 10 giorni per riportare il suo appartamento al punto in cui sarebbe tornato. Ha detto che l’unico aiuto offerto dal governo è stato un ricovero temporaneo in una palestra, che ha rifiutato.

Un funzionario dell’ufficio distrettuale di Gwanak, che copre Salem, ha affermato che gli sforzi di recupero potrebbero essere più lenti a causa della concentrazione di piccoli appartamenti e case lungo strade strette, a differenza di Gangnam, che ha ampi viali ed edifici per uffici.

Il funzionario ha affermato che il numero di soldati coinvolti nel recupero aumenterà da 210 a 500 giovedì.

“Stiamo facendo tutti gli sforzi per aiutare i residenti, portando tutti dai nostri uffici, dalle nostre truppe e dai nostri volontari”, ha affermato il funzionario.

Rapporti aggiuntivi di Hyonhee Shin, Hyeyeon Kim e Daewoung Kim; Segnalazione aggiuntiva di Minow Park. Montaggio di Simon Cameron-Moore

