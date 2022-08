La casa abbandonata e fatiscente di Dustin Diamond è stata finalmente venduta dopo 2 anni

Sei mesi fa Dustin Diamond Deceduto Nel febbraio 2021, è stato costretto a mettere in vendita la sua vecchia casa a Port Washington, nel Wisconsin, dopo che una banca aveva minacciato il pignoramento per le quote non pagate.

Più di due anni dopo, il 27 maggio 2022, è stato finalmente venduto per $ 276.400 a uno sviluppatore immobiliare con l’intenzione di demolire la struttura e convertirla in un tipo di proprietà commerciale, secondo The Post.

Per quanto riguarda le trame esatte della Terra, è ancora sconosciuto. Il post è stato pubblicato per un commento.

I registri mostrano che Diamond è meglio conosciuto per il suo ruolo di urlatore in “Saved By the Bell” con $ 269.326 per Wells Fargo. Inizialmente aveva pagato $ 68.000 nella casa nel 2003 quando ha acquistato la proprietà con quattro camere da letto per $ 340.000.

Prima della sua morte, Diamond ha rivelato in un’intervista a TMZ che non capisce come deve una quantità così grande e che una fornitura d’acqua rotta ha allagato il suo seminterrato e gli ha fatto perdere 30 anni di ricordi.

“Il pignoramento non significa nulla quando una casa viene distrutta… con le mie cose perse”, ha detto Diamond in quel momento. “Ora mi sento come se Wells Fargo cercasse di buttarmi fuori quando sono giù.”

Il 1 ° febbraio 2021, Diamond ha perso la sua battaglia contro il cancro al colon allo stadio 4 dopo solo un mese dopo essere stato diagnosticato. Aveva 44 anni.

La casa, che si estende su 3.000 piedi quadrati e si trova su mezzo acro, da allora è entrata e uscita dal mercato fino a quando non è stata venduta di recente. Solo le foto esterne della casa erano incluse nell’elenco precedente con la descrizione: “Fantastico progetto di riabilitazione”.

La descrizione dell’annuncio continua “L’immobile è libero da più di un anno”. “Ottimo per l’investitore o tuttofare.”

Ora per la prima volta dalla sua morte, Due video virali Ha scortato gli spettatori all’interno della casa, che dipinge un quadro molto straziante della vita di Diamond.

Descritto come un covo di accaparratori, un enorme pasticcio durante il video Appare nell’ufficio a casa – e in una delle camere da letto e dei bagni della tenuta.

I vestiti erano sparsi, diverse bottiglie assemblate, medicinali e bottiglie di medicinali sono stati visti su tutto il lavandino e sulla vasca del bagno e quelli che sembravano essere escrementi sul pavimento del bagno.

Non è chiaro se la casa abbandonata sia stata vandalizzata o se abbia incontrato degli abusivi nel tempo successivo alla sua morte, o se questo sia stato il caso in cui Diamond ha lasciato la casa.

“Onestamente, questo è esattamente come mi aspettavo che Screech vivesse dopo il liceo”, ha scherzato un utente.

“È così triste, è davvero per lui? Ha vissuto davvero così?”, ha chiesto un altro utente.

“Il nostro vicino era a Port Washington, ma raramente usciva di casa”, ha detto un altro utente nella sezione dei commenti del video.

Secondo Ashley – che ha visitato la casa – il video è stato registrato quando la casa era ancora in vendita. L’agente immobiliare lo portò all’interno per visionare la proprietà.