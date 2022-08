Dana White spiega il passaggio dell’affare Hulu per rispetto a Mike Tyson: “Ho ucciso l’affare”

Dana Bianca Afferma di aver rifiutato un accordo con Hulu per rispetto di Mike Tyson.

Durante il fine settimana, Tyson ha criticato il gigante dello streaming Hulu sulla loro prossima miniserie sulla sua vita e ha ringraziato White per la sua continua amicizia nel processo. Parla con i giornalisti dopo, dopo Serie rivali martedì seraWhite ha affrontato l’ultima dichiarazione di Tyson, confermando che la storia è vera e spiegando perché lo ha fatto.

“Stavamo per fare un accordo, o per fare un accordo con Hulu, per promuovere la biografia non autorizzata di Mike Tyson o altro”, ha detto White. “Craig Bursari, il mio capo della produzione, è venuto da me e mi ha detto: ‘Ehi, ho sentito che Tyson non è contento di questa cosa’. Quindi, ho chiamato Mike e gli ho detto: ‘Abbiamo un accordo con questi ragazzi. Abbiamo il passaparola per fare questo accordo con loro e lui ha detto: “Dana, stanno facendo sesso con me”, ed è tutto ciò che ho dovuto sentire. Ho detto: allora sono fuori. Spezzerò questo affare. Quindi, ho chiuso l’accordo e ho detto loro che era finita, l’ho ucciso e non promuoveremo questo spettacolo per Hulu”.

Tyson era furioso con Hulu per la serie “Mike”, affermando di non aver avuto alcun coinvolgimento e di non essere stato pagato per recitare la sua storia di vita. In una serie di post sui social media, Tyson ha attaccato il gigante della trasmissione per “un padrone di schiavi che ha assunto una storia” sulla sua vita e le sue pratiche commerciali, che, secondo Tyson, include mentire ai suoi amici sulla sua partecipazione allo spettacolo.

Hulu ha cercato disperatamente di pagare mio fratello [Dana White] Milioni senza mai offrirmi un dollaro per promuovere il padrone di schiavi che gestisce la storia della mia vita. Lo ha rifiutato perché onora l’amicizia e tratta le persone con dignità. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me così come non dimenticherò mai quello che Hulu mi ha rubato.

“Non lasciarti ingannare da Hulu. Non approvo la loro storia della mia vita. Non è il 1822. È il 2022. Hanno rubato la storia della mia vita e non mi hanno pagato soldi. Per i dirigenti di Hulu, sono solo ***** possono vendere all’asta”.

Hulu ha rubato la mia storia. Loro sono Golia e io sono David. Le teste rotoleranno per questo. -Mike Tyson (@MikeTyson) 6 agosto 2022

Qualcuno dovrebbe essere cacciato da Hulu. I produttori hanno mentito ai miei amici dicendo che ho sostenuto la serie non autorizzata sulla mia vita. https://t.co/KukFMNDkCb -Mike Tyson (@MikeTyson) 6 agosto 2022

“Mike” è l’ultima innovazione dello sceneggiatore Stephen Rogers, noto soprattutto per aver scritto e prodotto “I, Tonya”, la commedia biografica del 2017 Tonya Harding Ignorare i fatti alla ricerca di una storia migliore. Nonostante ciò, in quel caso, Harding ha dato al film la sua benedizione, mentre Hulu ha ammesso che “Mike” è uno “sguardo non autorizzato e non vietato alla vita di Mike Tyson”.