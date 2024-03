Tutte le skin Cowboy Bebop di Overwatch 2

GameSpot potrebbe ricevere entrate da partnership di affiliazione e pubblicità per la condivisione di questi contenuti e da acquisti tramite collegamenti.



Overwatch 2 continua ad avere fantastiche skin crossover e l'ultima collaborazione si presenta sotto forma di skin Cowboy Bebop. Oltre ad altri oggetti cosmetici come introduzioni distinte, icone, emote e altro, ci sono anche cinque skin leggendarie basate sui personaggi di Cowboy Bebop, di cui una disponibile gratuitamente per i giocatori che completano sfide a tempo limitato.

Mentre Blizzard sta trattenendo il resto degli oggetti cosmetici per l'inizio dell'evento il 12 marzo, ha condiviso uno sguardo ai modelli di gioco dei nuovi abiti, che saranno disponibili per l'acquisto all'inizio dell'evento. Il prezzo non è stato condiviso, ma i pacchetti skin leggendari in genere costano $ 20- $ 30 per skin, anche se in alcuni eventi passati sono stati disponibili pacchetti di eventi più grandi con ciascuna skin.

Le skin leggendarie sono Spike Spiegel Cassidy, Faye Valentine Ashe, Jet Black Mauga, Ed Sombra ed Ein Wrecking Ball, con la Wrecking Ball disponibile gratuitamente tramite le sfide. Spike Spiegel Cassidy ha fatto vestire Cassidy da Spike e ha sostituito il suo cappello da cowboy con capelli folti e folti. Ashe, Mauga e Sombra hanno tutti costumi che si avvicinano molto a quelli indossati dagli stessi personaggi nell'anime. Ein Wrecking Ball è un po' forzato, dato che non c'è molto che aiuti a ritrarre il criceto come un corgi dell'anime, mentre il resto della skin rende omaggio a un altro personaggio. La palla stessa ha la scritta MPU sulla parte anteriore, che ricorda l'intelligenza artificiale di Cowboy Bebop.

Per quanto riguarda il resto dell'evento Cowboy Bebop, non è chiaro se ci sarà una modalità di gioco a tempo limitato, ma Blizzard ha detto che la musica dell'anime apparirà nel gioco in qualche forma.