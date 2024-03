NFL 2024 free agency: Kirk Cousins ​​​​ai Falcons, Christian Wilkins ai Raiders e altre notizie, rapporti e voci

La libera agenzia della NFL è qui! Rimani aggiornato con le notizie di Yahoo Sports e scopri tutto ciò che devi sapere qui.

Reazione fantastica alla libera agenzia della NFL

Cosa significano tutti i movimenti da una prospettiva immaginativa? Scoprilo dagli esperti fantasy di Yahoo Sports con le loro reazioni dal vivo qui.

Quando inizia il periodo di “manipolazione legale”?

Il periodo di “manomissione legale” della NFL inizia oggi a mezzogiorno ET e termina alle 16:00 ET di mercoledì 13 marzo. Durante questa finestra di 52 ore, le squadre possono contattare e negoziare contratti con agenti autorizzati per i giocatori che diventeranno agenti liberi senza restrizioni. Agenti nel nuovo anno di campionato.

I giocatori che non sono rappresentati da un consulente contrattuale certificato NFLPA possono comunicare con i funzionari del front office delle squadre in merito alle trattative contrattuali, ma NO L'allenatore o altro membro dello staff tecnico.

Quando inizia la free agency della NFL?

La free agency della NFL inizia mercoledì 13 marzo alle 16:00 ET, che è anche l'inizio del nuovo anno della NFL.

Non è consentito firmare alcun contratto fino a quando non inizia ufficialmente la libera agenzia.

Chi sono i free agent più importanti?

Dai un'occhiata ai 25 migliori agenti liberi della NFL secondo lo scrittore di Yahoo Sports NFL Frank Schaub qui.

Dai un'occhiata ai cinque migliori agenti liberi di Schaub in ogni posizione qui.

Qual è il tetto salariale della NFL in questa stagione?

Il tetto salariale è di 255,4 milioni di dollari, con un aumento di 30 milioni di dollari rispetto al 2023. Ecco Jori Epstein di Yahoo Sports con uno sguardo completo al salto.

Quanto spazio ha a disposizione ciascuna squadra e quali sono le sue esigenze?

Dai un'occhiata al nostro primer offseason della NFL, che esamina la situazione del tetto massimo di ogni franchigia e dove devono spendere soldi.

Quali giocatori hanno ricevuto il tag di franchigia NFL?

Otto giocatori hanno ricevuto il tag di franchigia non esclusivo, tra cui: Tee Higgins, Cincinnati Bengals WR; Larios Snead, CB dei capi di Kansas City; Brian Burns, Carolina Panthers Edge; Justin Madubuike, difensore dei Baltimore Ravens; Antoine Winfield, Buccaneers di Tampa Bay S; Josh Allen, Bordo dei Jacksonville Jaguars; Jaylon Johnson, CB dei Chicago Bears; e Michael Pittman Jr., Indianapolis Colts WR