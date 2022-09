Il QB dei New York Jets Zach Wilson, inizia contro i Pittsburgh Steelers

FLOREHAM PARK, NJ – Dopo aver saltato le prime tre partite a causa di un infortunio al ginocchio pre-campionato, quarterback Zach Wilson L’allenatore di New York Robert Saleh ha annunciato oggi, mercoledì, di aver ottenuto l’autorizzazione medica e che inizierà domenica prossima per i New York Jets.

Wilson, che si è allenato su base limitata nelle ultime due settimane, dovrebbe fare un carico completo di ripetizioni di allenamento mentre si prepara per una rimonta, una partita in trasferta contro i Pittsburgh Steelers. Saleh era ottimista sul fatto che sarebbe stato il risultato, in attesa della conferma dal medico di Wilson con sede a Los Angeles.

Saleh ha detto che Wilson avrebbe iniziato “sicuramente”, supponendo che avrebbe trascorso la settimana ad allenarsi.

“È molto rilassato”, ha detto Saleh. “È in un ottimo stato mentale. Tutti sono a proprio agio con chi è fisicamente”.

L’ex star della BYU, che è stato arruolato al secondo posto nel 2021, si è strappato il menisco e ha subito un osso contuso in una partita senza contatto nella sua prima partita pre-stagionale. Il 16 agosto è stato operato in artroscopia al ginocchio destro a Los Angeles, eseguito dal dottor Neil Al-Atrash.

Inizialmente, era considerato un recupero di due o quattro settimane, ma i Jets hanno annunciato il 7 settembre – quattro giorni prima dell’apertura – che Wilson sarebbe tornato al più presto per la quarta settimana.

Gli aerei sono andati 1-2 durante l’assenza di Wilson, con Joe Flacco Li ha portati a una straordinaria vittoria sui Cleveland Browns nella seconda settimana. Flacco è quinto in yard di passaggio (901), ma ha portato l’attacco solo a cinque volte in tre partite, di cui due nella finale di 1:22 dai Cleveland Prodigy.

“È emozionante riportarlo lì”, ha detto Saleh. “Ma allo stesso tempo, non si tratta di Zach. Si tratta di assicurarsi che eseguiamo tutte le procedure”.

Wilson torna all’unità, che ha lottato per proteggere i passanti, consentendo nove licenziamenti. Maniglia Sinistra Giorgio Fanta (Knee) è stato messo sul backup infortunato martedì, il che significa che è tornato alla sua carriera Conor McDermott Probabilmente otterrai un cenno del capo. McDermott, che è stato nuovamente firmato dopo essere stato tagliato alla fine della preseason, ha lottato duramente la scorsa settimana nella sconfitta per 27-12 contro i Cincinnati Bengals.

Salih ha detto che la situazione precaria in trattamento non ha causato alcuna esitazione a tornare da Wilson.

“Il suo ginocchio è al 100 percento”, ha detto Saleh. “In termini di interventi, abbiamo tutta la fiducia del mondo nelle persone che abbiamo [Mitchell] Gioca davvero bene e McDermott ha giocato molto bene a calcio”.

I Jets affrontano la difesa di Pittsburgh nota per i suoi particolari pacchetti di pressione, ma non sarebbe lo stesso senza passaggi d’élite TJ Watt (muscolo pettorale strappato), che è stato messo in IR il 15 settembre. Gli Steelers erano 0-6 senza watt, risalenti alla stagione juniores nel 2017.