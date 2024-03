Un attacco dei ribelli Houthi nello Yemen ha provocato un'esplosione vicino a una nave battente bandiera liberiana nel Mar Rosso

Un attacco dei ribelli Houthi nello Yemen ha provocato un'esplosione vicino a una nave portacontainer battente bandiera liberiana nel Mar Rosso, sebbene l'esplosione non abbia causato alcun danno.

DUBAI, Emirati Arabi Uniti – Un attacco dei ribelli Houthi nello Yemen ha provocato un'esplosione vicino a una nave portacontainer battente bandiera liberiana nel Mar Rosso lunedì, sebbene l'esplosione non abbia causato alcun danno, hanno detto le autorità.

Il Centro per le operazioni commerciali marittime dell'esercito britannico ha riferito che il capitano della nave ha segnalato l'esplosione e ha detto che nessuno è rimasto ferito. L'UKMTO ha successivamente identificato la nave come Pinocchio, gestita da una compagnia di Singapore.

La società di sicurezza privata Ambrey afferma che l'incidente potrebbe essere correlato a un missile, ma le informazioni rimangono scarse.

Il portavoce militare Houthi, Brig. Il generale Yahya Sarie ha rivendicato la responsabilità dell'attacco martedì scorso in una dichiarazione registrata, sostenendo che la Pinocchio era una nave americana senza fornire prove a sostegno di tale affermazione. Ha inoltre affermato che la nave è stata colpita da “missili navali” e ancora una volta non ha fornito prove a sostegno della sua affermazione.

Ha detto che gli Houthi continueranno i loro attacchi con l'obiettivo di fare pressione sulla fine della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Tuttavia, gli attacchi Houthi contro le navi a partire da novembre hanno avuto poco o nessun collegamento con Israele, gli Stati Uniti o altri paesi coinvolti nella guerra.

L'attacco di lunedì arriva dopo che un missile Houthi ha colpito una nave commerciale nel Golfo di Aden la scorsa settimana, uccidendo tre membri dell'equipaggio e costringendo i sopravvissuti ad abbandonare la nave.

Questo è stato il primo attacco mortale in una campagna di attacchi lanciata dal gruppo sostenuto dall'Iran a causa della guerra israeliana contro Hamas nella Striscia di Gaza. Gli Houthi affermano che gli attacchi mirano a fare pressione su Israele affinché fermi la guerra, ma i loro obiettivi sono sempre più estranei al conflitto.

Altre azioni recenti degli Houthi includono l’attacco del mese scorso contro una nave mercantile che trasportava fertilizzanti, la Rubimar, che poi affondò dopo essere andata alla deriva per diversi giorni, e l’abbattimento di un drone statunitense del valore di decine di milioni di dollari.

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi aerei contro gli Houthi da gennaio, ma non sono ancora riusciti a fermare gli attacchi dei ribelli alle navi, che hanno interrotto il commercio attraverso il Mar Rosso, un’importante via d’acqua per le spedizioni di energia e merci tra l’Asia e il Medio Oriente. . E l'Europa.