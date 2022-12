Cnn

Più di 755.000 case e aziende in tutto il paese sono rimaste senza elettricità nel pomeriggio della vigilia di Natale a causa dell’esplosione artica. Una tempesta invernale Ha portato venti devastanti, forti nevicate e temperature gelide – pericolosamente basse – uccidendo almeno 16 persone.

Mentre i venti gelidi continuano ad attanagliare gli Stati Uniti questo fine settimana festivo, la tempesta sta ancora colpendo parti dell’interno del Midwest superiore e del nord-est con forti nevicate e condizioni di bufera di neve.

Soprattutto a Buffalo, New York, forti nevicate (Oltre 2 piedi in alcuni punti) e forti venti (a volte Velocità superiori a 60 mph) vedrà una visibilità prossima allo zero a volte dal venerdì al sabato. Più di un piede potrebbe cadere con il vento sabato Raffiche fino a 65 miglia all’ora E la temperatura si sente ben al di sotto dello zero.

Nella contea di Buffalo, circa 500 automobilisti sono rimasti bloccati nei loro veicoli tra venerdì sera e sabato mattina, e un “duecento” in più potrebbe essere rimasto bloccato nel primo pomeriggio di sabato, ha detto alla CNN il dirigente della contea di Erie Mark Poloncarz. Questo nonostante il divieto di guida della contea durante la tempesta.

Tra quelli bloccati c’erano la nonna ottantacinquenne di Leah Belles e suo padre.

Da venerdì pomeriggio sono bloccati sulla New York State Route 198 a Buffalo, a meno di un miglio da casa sua. La comunicazione con loro è limitata a causa della batteria del telefono e stanno accendendo e spegnendo il riscaldamento per risparmiare gas.

“Non voglio altro che la loro sicurezza in questo momento”, ha detto Belles alla CNN sabato, aggiungendo che suo padre potrebbe tornare a casa a piedi ma che non lascerebbe mai sua madre da sola.

“Ho provato ad andare da loro con un passaggio, ma le condizioni me lo hanno reso impossibile”, ha detto.

Bells ha detto di aver ricevuto aiuto per fermare l’auto sabato pomeriggio ma non ha avuto via d’uscita.

“È molto snervante e difficile”, ha detto. “Sono decisamente esausti, ma ora vediamo un po’ di speranza”.

Nelle aree più colpite, molte squadre di emergenza che cercavano di raggiungere le persone bloccate si sono ritrovate bloccate, ha detto Bollencarz.

“Non uscire di casa”, ha detto Poloncarz alla CNN sabato a chiunque pensasse di viaggiare da o verso la zona. “È molto più sicuro essere all’interno, anche se ci sono solo 45 gradi all’interno e perdere il potere, piuttosto che uscire e affrontare meno 20 brividi di vento e condizioni accecanti.”

Le truppe della Guardia Nazionale sono arrivate sabato per “salvare coloro che sono intrappolati nei veicoli” e potrebbero liberare i colleghi che lavorano negli ospedali per più di un giorno per dare passaggi al personale medico, ha detto Bollencarz.

Vescovo della diocesi di Buffalo Michael W. Sabato Fisher ha esortato le chiese a trasmettere in diretta la messa di Natale a causa del maltempo.

“Sebbene sia Natale, in queste circostanze pericolose, nessuno dovrebbe mettere a rischio se stesso o gli altri”, ha detto Cinguettio.

Anche dove non nevica e non ulula, le temperature e il vento gelido sono pericolosamente alti nella maggior parte del paese.

Dalle pianure e dal Midwest al nord-est e al Medio Atlantico, e persino attraverso il sud-est, i brividi del vento erano sotto lo zero dopo l’alba di sabato mattina, secondo il National Weather Service.

Include:

• Atlanta: 9 gradi; Meno 8 con un vento gelido

• Menfi: 10 gradi; Con un vento gelido di meno 4

• Città di New York: 8 gradi; Meno 8 con un vento gelido

• St. Louis: 9 gradi; Meno 12 con un vento gelido

• Washington DC: 12 gradi; Con un vento gelido di meno 3

Almeno 16 Le persone sono morte A partire da mercoledì in sette stati, questa settimana ha provocato condizioni pericolose e pericolose per la vita in gran parte del paese:

• KansasTre persone sono morte in incidenti stradali legati alle condizioni meteorologiche, ha detto venerdì la Kansas Highway Patrol.

•Kentucky: Tre persone sono morte nello stato, hanno detto i funzionari, inclusa una in un incidente automobilistico nella contea di Montgomery.

• Missouri: La polizia di Kansas City afferma che una persona è morta dopo che una roulotte è precipitata da una strada innevata in un torrente ghiacciato.

• New YorkI funzionari della contea hanno riferito sabato che ci sono stati tre decessi legati alla tempesta nella contea di Erie. Due persone sono morte in incidenti separati venerdì notte quando il personale medico di emergenza non è stato in grado di raggiungere le loro case in tempo per le emergenze mediche, ha detto Bolancarz sabato mattina. I dettagli del terzo decesso, che un portavoce del distretto ha confermato sabato pomeriggio, non sono stati immediatamente disponibili.

• Ohio: “Quattro persone sono morte a causa di incidenti stradali dovuti alle condizioni meteorologiche”, ha detto il governatore Mike DeWine.

•Tennessee: Il Dipartimento della Salute del Tennessee ha confermato una morte correlata alla tempesta venerdì.

• Wisconsin: La pattuglia di stato del Wisconsin ha segnalato un incidente mortale giovedì a causa del clima invernale.

Nelle foto: la tempesta invernale colpisce gli Stati Uniti

Alle 15:15 e sabato, 755.210 case e aziende In America Di conseguenza non è presente il servizio elettrico PowerOutage.usCiò significa che milioni di persone sono senza riscaldamento adeguato o acqua calda poiché le temperature gelide persistono fino a sabato.

Un operatore di rete elettrica per almeno 13 stati nella parte orientale del paese chiese I clienti dovrebbero risparmiare energia dalle prime ore di sabato fino alle 10:00 di domenica perché la capacità dell’utenza è tesa e potrebbero verificarsi blackout continui se la pressione è elevata.

L’operatore, PJM Interconnection, serve circa 65 milioni di persone in tutto o in parte in Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia e Distretto di Columbia. .

PJM ha consigliato ai residenti di impostare i termostati più bassi del solito e di rimandare l’utilizzo dei principali elettrodomestici come stufe e lavastoviglie.

UN Video su TwitterIl rischio di interruzioni vorticose dei clienti è “molto reale”, ha affermato un funzionario dell’azienda.

Nel Tennessee, il fornitore di energia di proprietà federale dello stato, la Tennessee Valley Authority, ha interrotto a intermittenza l’alimentazione ai clienti per alcune ore sabato mattina poiché il freddo ha ridotto la reattività.

Servizio elettrico di Nashville disse I clienti del sabato mattina possono aspettarsi “interruzioni di corrente intermittenti e rotanti” con incrementi di 10 minuti ogni 90 minuti o due ore.

TVA ha annunciato le interruzioni poco prima delle 11:00 CT Non è più necessario.

TVA ha dichiarato in una dichiarazione che “condurrà una revisione approfondita dei nostri processi, procedure e prodotti una volta superato questo evento senza precedenti”.

Durante i continui blackout, il sindaco di Nashville chiese I Tennessee Titans della NFL hanno rinviato la partita casalinga del CT di sabato pomeriggio contro gli Houston Texans. La NFL ha ritardato il calcio d’inizio di un’ora e ha detto che stava esplorando “ogni possibilità per ridurre l’energia non essenziale intorno allo stadio”.

più di 5.000 voli sono stati cancellati Ci sono stati migliaia di ritardi e più di 2.900 voli venerdì Sabato è stato cancellato.

• Freddo per molti: I brividi di vento saranno pericolosi in gran parte degli Stati Uniti centrali e orientali questo fine settimana. “Le temperature fredde potenzialmente letali e i pericolosi venti freddi creeranno un pericolo mortale per i viaggiatori bloccati”, ha affermato il National Weather Service. disse Sabato mattina.

• Record di temperatura nel sud: Atlanta e Tallahassee, in Florida, avranno le loro temperature più fredde il 24 dicembre, ha detto il servizio meteorologico.

• Freddo estremo altrove: Filadelfia e Pittsburgh dovrebbero vedere il loro giorno più freddo alla vigilia di Natale sabato. Washington, DC ha visto la sua seconda ondata di freddo alla vigilia di Natale, la prima nel 1989. New York sta per vivere la vigilia di Natale più fredda dal 1906. Chicago si aspetta che le temperature tornino sopra lo zero, ma vivrà la vigilia di Natale più fredda dal 1983.