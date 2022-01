Contea di Stafford, Virginia. – Piloti NBC4 che hanno perso più di 15 ore sulla I-95 a Washington

All’Interstate 95 nella contea di Stafford, in Virginia, i conducenti sono rimasti bloccati per più di 15 ore dopo che diversi camion si sono schiantati nel mezzo di un’enorme tempesta di neve che ha coperto la strada di neve e ghiaccio.

Molti conducenti non hanno benzina. Alcuni non hanno cibo né acqua. Alcuni dicono che l’auto contiene bambini, animali domestici e familiari con esigenze mediche.

“Andiamo dalle persone il prima possibile. Comprendiamo la gravità della situazione”, ha affermato Kelly Hannon, portavoce del Dipartimento dei trasporti della Virginia.

Martedì mattina, Sopper 4 ha volato oltre 95 tra gli stati, dove i conducenti sono rimasti bloccati per 15 ore o più.

Il VDOT afferma che è in corso un programma per guidare e trasferire i veicoli in panne. Martedì mattina i vigili del fuoco della contea di Prince William sono stati visti consegnare coperte e bottiglie d’acqua. L’ufficio del governatore ha detto che erano in corso i lavori per aprire i centri di riscaldamento Condiviso da Nick Iannelli di WTOP.

L’autista Anne Gold ha detto che il traffico è stato interrotto mentre era in viaggio annuale verso la Florida lunedì pomeriggio. Gold ha detto di aver spostato solo poche lunghezze di auto alle 6:20 di martedì

“Ci sono tante auto e camion quanti riesco a vedere dietro di me e davanti a me, ed è stato così per 12 ore”, ha detto martedì mattina.

Il traffico si è fermato a partire dalle 7 di martedì. Il Dipartimento dei trasporti della Virginia ha confermato che entrambe le direzioni sulla I-95 sono state chiuse tra Ruther Glenn nella contea di Caroline, in Virginia, e sono uscite alla 152 di Dumfries nella contea di Prince William. Chiude 48 miglia attraverso l’area di Fredericksburg, Lunedì sono stati registrati 14,1 pollici di neve.

“Stiamo lavorando per ritrasportare il traffico nel miglior modo possibile utilizzando ogni transazione tra i distretti del principe William e Caroline”, ha affermato VDOT Friedrichsburg. “I trasferimenti sono nei seguenti mm: uscita 104, 110 Caroline, 118, 126 Spotsey, 130 FXBG 133, 136, 140, 143, 148 Stafford, 150 e 152 PW.”

La polizia di stato della Virginia ha imposto una lunga chiusura in modo che le squadre potessero raggiungere in sicurezza gli automobilisti bloccati. L’agenzia ha risposto a più di 1.000 incidenti dalla mezzanotte di martedì e i viaggi non sono stati incoraggiati, ha affermato il governatore Ralph North in una nota.

“Questo è senza precedenti e continuiamo a spostare i camion parcheggiati per fare progressi nel ripristino dei binari”, ha dichiarato l’ingegnere distrettuale di VDOT Fredericksburg Marcy Parker in una nota.

“Non solo rimuoviamo i camion, ma trattiamo anche la neve e i molti centimetri di neve che si sono accumulati intorno a loro per garantire che gli automobilisti possano raggiungere in sicurezza la loro destinazione quando le corsie vengono riaperte”, ha affermato Parker.

Tutte le corsie sud della I-95 al Mile Marker 136 vicino a Centerport Parkway sono state chiuse a seguito di un incidente che ha coinvolto sei autoarticolati a mezzogiorno di lunedì. Nessuno è rimasto ferito, ma lo scontro ha contribuito a ingenti rinforzi.

Hanan ha detto che le squadre di perforazione, gli aratri e la polizia di stato della Virginia hanno aiutato nello sforzo. Il personale ha bloccato la strada e ha cercato di spostare i camion.

Hanan ha detto di chiamare il 911 se conosci qualcuno che ha bisogno di cure mediche di emergenza.

Ha detto a tutti gli altri che sapeva che questa era una brutta situazione e che stavano lavorando per riportare le persone a casa.

Cerco di non twittare sugli inconvenienti quotidiani, ma questa esperienza è folle. Nelle ultime 7+ ore, durante la chiusura totale della I-95 North, 30 miglia a sud di DC, sono rimasto bloccato nella mia macchina, senza muovermi. (1) – Josh Lederman (oshJoshNBCNews) 4 gennaio 2022

Nisha Semesta, che è rimasta intrappolata nel sud per più di 12 ore con due gatti nella sua auto, ha detto che i conducenti non potevano nemmeno scendere da uno stato all’altro per i rifornimenti. Anche le strade laterali erano impraticabili.

“Siamo molto preoccupati per l’accesso al cibo, all’acqua e ai servizi igienico-sanitari in questo momento”, ha affermato. “So che alcune persone stanno iniziando a preoccuparsi per il gas.”

L’autista di camion Emily Clementon ha suggerito che i camionisti chiedano alle persone se hanno oggetti extra come snack o bottiglie d’acqua. Ha detto che molti camionisti sono pronti se rimangono bloccati.

Clementon ha detto che le condizioni sono cambiate quando lei e un copilota sono arrivati ​​in Virginia.

“Non ho mai visto niente di simile”, ha detto Clementon.

Centinaia di conducenti sono rimasti intrappolati o coinvolti in un incidente In tutta l’area la neve è caduta fino alle 15:00 di lunedì

Resta sintonizzato su News4 per saperne di più su questa storia in crescita.

Il presidente Joe Biden è arrivato a Washington in mezzo a una bufera di neve che dovrebbe portare 10 pollici di neve a Washington.