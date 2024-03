La RNC ha licenziato dozzine di dipendenti pochi giorni dopo che la squadra di Trump è subentrata

CNN

Lunedì il Comitato Nazionale Repubblicano ha iniziato a licenziare dozzine di membri dello staff Donald TrumpUn comitato ristretto ha preso le redini dell'organizzazione, secondo due agenti repubblicani a conoscenza dell'impeachment.

Le fonti hanno affermato che i licenziamenti colpiscono i dipendenti di più dipartimenti. I tagli vanno oltre il personale senior, ma arrivano anche ai venditori e agli impiegati di medio livello, ha detto un agente repubblicano. Verranno ridotti anche i contratti con i fornitori.

Alcuni dipendenti a cui è stato chiesto di dimettersi potrebbero presentare nuovamente domanda per un lavoro in azienda.

Non è insolito che un comitato nazionale subisca un turnover del personale dopo che un partito ha fatto una nomina presidenziale de facto o ufficiale, ma la profondità di questi tagli è fuori dalla norma e sottolinea la scarsa raccolta fondi che il gruppo ha sperimentato di recente.

Secondo diversi repubblicani a conoscenza di questi licenziamenti, gli alti funzionari delle comunicazioni, del dipartimento politico e del gruppo dati furono licenziati.

La scorsa settimana il corpo dei 168 membri della RNC ha eletto Michelle Watley presidente del Partito repubblicano della Carolina del Nord, succedendo a Rona McDaniel come nuovo presidente. Chris Lacivita, responsabile associato della campagna Trump, è arrivato alla RNC come direttore operativo pur continuando a lavorare sulla campagna. LaCivita presto portò Sean Cairncross, una posizione nell'organizzazione, come suo numero due.

In un'e-mail inviata lunedì ai dipendenti, Cairncross ha scritto: “Il presidente Whatley sta lavorando a una valutazione dell'organizzazione e del personale per garantire che l'edificio sia allineato con la sua visione su come avere successo a novembre”.

“Durante questo processo, ad alcuni dipendenti viene chiesto di dimettersi e presentare nuovamente domanda per una posizione nel team”, ha continuato Cairncross in un'e-mail ottenuta dalla CNN.

Il 31 marzo è l'ultimo giorno di lavoro per i dipendenti che non desiderano presentare nuovamente domanda, ha affermato in una e-mail.

Alcuni dei tagli più profondi sono andati ai dati e ai dipartimenti politici, nonché ai direttori statali e ai direttori politici regionali. Secondo un repubblicano a conoscenza dei licenziamenti, la clausola sull’integrità elettorale non è stata toccata. Il repubblicano ha anche affermato che in futuro i team digitali e finanziari opereranno da Palm Beach.

I tagli riflettono due forze in gioco per la RNC e la campagna di Trump.

L’ex presidente e il suo team hanno espresso un forte interesse ad allineare maggiormente l’organizzazione alla campagna presidenziale, e Trump è stato indotto a sostenere Watley per la presidenza della RNC.

Il gruppo ha lottato per raccogliere fondi e sta vivendo uno dei periodi di raccolta fondi più deboli degli ultimi decenni.

La nuora dell'ex presidente, Laura Trump, è stata nominata co-presidente e si concentrerà sulla raccolta fondi e sugli eventi pubblici. Watley è nella posizione di guidare l'agenzia e gestire più aspetti pratici per dare seguito al desiderio del presidente di assicurarsi che sia in grado di perseguire in modo approfondito le accuse di frode elettorale.

Lunedì sera, i tagli hanno portato alcuni operatori repubblicani a interrogarsi sulle capacità della RNC. I tagli ai programmi non direttamente legati all’integrità elettorale mettono in discussione la capacità della RNC di essere per il resto del ciclo, in particolare per organizzare un’operazione di terra a sostegno di una campagna presidenziale.

Un funzionario della campagna di Biden ha indicato in una dichiarazione alla CNN che la campagna per la rielezione ha 100 membri dello staff negli stati campo di battaglia.

“Questo mese continueremo a rafforzare la nostra presenza fisica con l'apertura di 100 uffici e almeno 350 nuove assunzioni”, ha affermato un assistente della campagna di Biden. “Il nostro personale sul campo di battaglia utilizza questa base di volontari per la formazione di routine e i principali momenti di mobilitazione come l’anniversario dell’Affordable Care Act. Donald Trump non ha dipendenti pubblici o progetti dichiarati sul campo di battaglia e non riceverà quasi nessuna infrastruttura da stati partiti vuoti.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.