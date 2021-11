Desantis promette di combattere l’ordine federale sui vaccini: “scende”

Governo della Florida Ron DesantisRon DeSantisDeSantis, che ha creato e governato le forze di polizia per reprimere i crimini elettorali, afferma che le case automobilistiche straniere accettano l’iniziativa contro il credito d’imposta sui veicoli elettrici, aggiungendo che gli è stato impedito di testimoniare sulle attività del virus Corona presso l’Università della Florida. (R) ha promesso di combattere giovedì Presidente Biden Joe Biden Democratici ha colpito il pulsante del panico dopo la caduta della Virginia, con il senatore Carville che ha accusato i Democratici di essere “stupidamente svegli” per le perdite.Il Federal Govt-19 Vaccine Order afferma che la regola “scende”.

Durante una conferenza stampa in Florida, Jacksonville, Desantis ha promesso di candidarsi “immediatamente”. Secondo il locale NBC News Link.

“Penso che la Florida risponderà, e penso che il regime stia cadendo. Non credo che ci siano basi sufficienti per questo, e penso che tu abbia visto quelli dalla loro parte ammettere di non avere una solida base costituzionale per questo”.

All’inizio di quest’anno, Biden ha emesso un ordine esecutivo che richiede alle aziende con 100 o più dipendenti di vaccinare o testare settimanalmente i propri dipendenti per COVID-19. NBC Miami ha dichiarato che le aziende che non rispettano l’ordine saranno multate fino a $ 14.000 per violazione.

Giovedì, Desantis ha respinto l’urgenza dell’amministrazione Biden di attuare la norma, che entrerà in vigore il 4 gennaio.

“Dicono che è un rischio immediato. Dovrebbe essere una regola di emergenza. Queste persone hanno lavorato a tempo pieno. Hanno lavorato per un anno e mezzo. Hanno annunciato che lo avrebbero fatto a settembre”. disse Disantis. “Stanno abusando del potere di emergenza, facendo ciò che il Congresso non può ottenere e lo fanno secondo la legge costituzionale”.

Lo scorso mese, Desantis ha fatto causa alla dirigenza di Biden Sui suoi ordini di vaccinazione COVID-19 agli appaltatori federali. All’epoca, definì la risposta di Biden all’epidemia come “una grave intrusione nell’autonomia personale dei lavoratori americani”.

“È importante prendere una posizione”, ha detto Desantis. “Cacciare le persone fuori dallo stato della Florida non è qualcosa che possiamo tollerare, quindi faremo tutto il possibile”.