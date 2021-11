Il camionista repubblicano NJ ha sconfitto Sweeney alle elezioni

L’Associated Press ha chiesto una gara di giovedì mattina perché Mr. Dura, il sig. Era davanti a Sweeney di 2.298 voti.

Mr. nella parte sud-occidentale dello stato. Sebbene il distretto di Sweeney non sia mai stato così profondo come i distretti del nordest, ha eletto in modo affidabile un democratico sin dal suo inizio nel 1973, un anno dopo il cambio di partito in carica.

Per lo più sobborghi operai e alcune parti della città di Camden, Mr. Sweeney aveva una chiara presa sul distretto con alleati potenti e un record moderato determinato, giocando nel suo background come operaio siderurgico e leader sindacale.

Ma poiché il sostegno ai Democratici è svanito nei sobborghi e nei sobborghi del New Jersey e della Virginia, Mr. Sweeney si ritrovò senza il sostegno della classe operaia su cui spesso faceva affidamento; Essere un legislatore democratico in un’era di serrature da virus corona, ordini nelle scuole e malfunzionamenti a Washington è stato sufficiente per distruggere il sostegno una volta incrollabile.

