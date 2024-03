Un giudice federale del Texas blocca una norma dell’American Labour Council che renderebbe più facile per i lavoratori aderire a un sindacato

Un giudice federale del Texas ha bloccato una nuova norma del National Labor Relations Board che renderebbe più facile per milioni di lavoratori formare sindacati nelle grandi aziende.

La norma, che avrebbe dovuto entrare in vigore lunedì, avrebbe stabilito nuovi standard per determinare quando due società dovrebbero essere considerate “datori di lavoro congiunti” nelle trattative di lavoro.

Secondo l’attuale regola NLRB, approvata da un consiglio a maggioranza repubblicana nel 2020, un’azienda come McDonald’s non è considerata un datore di lavoro congiunto per la maggior parte dei suoi dipendenti perché sono assunti direttamente dagli affiliati.

La nuova norma avrebbe ampliato tale definizione per dire che le aziende potrebbero essere considerate datori di lavoro congiunti se avessero la capacità di controllare – direttamente o indirettamente – almeno una condizione di lavoro. Le condizioni includono salari e benefici, orari di lavoro e programmazione, assegnazione di compiti e regole di lavoro e occupazione.

L’NLRB ha sostenuto che il cambiamento è necessario perché la norma attuale rende troppo facile per le aziende sottrarsi alla propria responsabilità legale di contrattare con i lavoratori.

La Camera di commercio degli Stati Uniti e altri gruppi imprenditoriali – tra cui l’American Hotel and Lodging Association, la International Franchise Association e la National Retail Federation – hanno citato in giudizio la NLRB presso un tribunale federale nel distretto orientale del Texas a novembre per bloccare la norma.

Sostenevano che la nuova norma ribalterebbe anni di precedenti e potrebbe rendere le aziende responsabili per i lavoratori che non impiegano in luoghi di lavoro che non possiedono.

Nella sua decisione di venerdì che ha accolto la mozione dei querelanti per un giudizio sommario, il giudice distrettuale degli Stati Uniti J. Campbell Parker ha osservato che la nuova regola dell'NLRB sarebbe “contro la legge” e che sarebbe “arbitraria e capricciosa” nel modo in cui verrebbe applicata. Cambia la regola attuale.

Parker ha scoperto che, creando una serie di nuove condizioni che verrebbero utilizzate per determinare se un’azienda soddisfa lo standard comune del datore di lavoro, la nuova regola stabilita dall’NRLB va “oltre i limiti del diritto comune”.

L'NRLB sta rivedendo la decisione della corte e considerando i prossimi passi nel caso, ha detto sabato l'agenzia in una nota.

“La decisione del tribunale distrettuale di annullare la regola del consiglio è una battuta d’arresto deludente, ma non è l’ultima parola nei nostri sforzi per riportare i nostri standard congiunti per i datori di lavoro ai principi di diritto comune riconosciuti da altri tribunali”, ha affermato il procuratore generale Lauren McFerran. Presidente dell'NLRB.