I metadati confermano che la foto di famiglia di Kate Middleton è stata alterata

I metadati della foto sospetta di Kate Middleton per la Festa della Mamma confermano che è stata modificata almeno due volte prima di essere pubblicata: il primo pezzo di verità verificabile sulla famigerata foto da quando la Principessa del Galles l'avrebbe presumibilmente manipolata.

Le informazioni codificate nell'istantanea reale mostrano due timestamp, la prima lettura “2024-03-08T21:54:11Z” e la seconda lettura “2024-03-09T09:39:47Z” – indicando che l'immagine è stata modificata per la prima volta alle 9:54 di venerdì 8 marzo, e poi di nuovo alle 9:39 del mattino successivo.

Questi timestamp confermano l'ammissione di Middleton di lunedì secondo cui la foto era stata modificata, ma non offrono alcuna idea se sia stata effettivamente scattata la settimana scorsa, come inizialmente affermato dalla famiglia reale quando è stata pubblicata.

La famiglia reale ha pubblicato la foto per la prima volta domenica nel tentativo evidente di sedare le voci che circolavano sulla salute di Middleton. Ha subito un intervento chirurgico addominale a gennaio e, fatta eccezione per un breve e sfocato avvistamento lunedì, non è stata vista in pubblico da dicembre.

Ma gli evidenti difetti di editing dell'immagine sono serviti solo ad alimentare le fiamme delle teorie del complotto, con gli investigatori che hanno analizzato il filmato per ipotizzare che fosse stato modificato da un servizio fotografico vecchio di mesi o messo insieme da una serie di altri scatti.

La famigerata foto, che Kate Middleton ha ammesso di aver ritoccato con Photoshop poche ore dopo averla pubblicata.

I metadati nel file immagine indicano che l'istantanea è stata modificata almeno due volte: una volta venerdì sera e una volta sabato.

Altri temono che la foto indichi che qualcosa non va seriamente con Middleton.

“C'è qualcosa di terribilmente sbagliato”, ha detto al Washington Post una fonte vicina alla situazione. “L'idea che Kate non abbia potuto sedersi per una sola ripresa mi dice che questa è una situazione molto più seria di quanto si pensi.”

I metadati possono essere estratti dalle immagini utilizzando un software di editing e possono essere utilizzati per apprendere i dettagli della loro creazione. È stato esaminato per la prima volta in una foto della famiglia reale da Notizie dal cielo.

L'analisi della foto di Middleton indica che è stata scattata utilizzando un obiettivo “EF50mm”, montato su una fotocamera reflex Canon.

La foto era piena di errori, inclusa la manica della principessa Charlotte che sembrava scomparire dal suo braccio. Pricipe del Galles

La Middleton si è scusata per la foto ammettendo che era stata modificata, sostenendo di averla modificata lei stessa. Il principe e la principessa del Galles

Le modifiche con timestamp riguardavano modifiche apportate utilizzando Adobe Photoshop, lo standard del settore per l'editing delle immagini.

In base ai metadati non è chiaro chi abbia apportato le modifiche o quando la foto sia stata scattata per la prima volta, ma le modifiche sono state apportate e salvate su un computer Apple.

Da quando la modifica è stata accettata, i fan reali hanno chiesto che la foto originale fosse pubblicata, ma la famiglia finora ha rifiutato.

