Il CEO di Microstrategy dissipa silenziosamente le voci secondo cui l’azienda sta vendendo Bitcoin – Notizie in evidenza sui Bitcoin

Il CEO di Microstrategy, quotata al Nasdaq, ha smentito silenziosamente le voci secondo cui la sua azienda vende bitcoin. Ha spiegato che in quanto società regolamentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC), i cambiamenti nelle partecipazioni in bitcoin devono essere divulgati agli azionisti tramite documenti SEC.



Il CEO di Microstrategy afferma che qualsiasi vendita di bitcoin dovrebbe essere divulgata pubblicamente alla SEC e agli azionisti

Questa settimana, a Comune È stato fatto circolare sui social media che la società di software Bitcoin Microstrategy, quotata al Nasdaq, lo sta vendendo tranquillamente BTC.

Michael Saylor, CEO di Microstrategy, ha twittato venerdì per dissipare la voce. Ha spiegato che, in quanto società regolamentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Microstrategy è tenuta a divulgare agli azionisti eventuali modifiche sostanziali nella strategia dell’azienda tramite documenti SEC.

Inoltre, l’amministratore delegato ha sottolineato che i documenti SEC sono documenti pubblici “disponibili per tutti”. Ha anche notato che i cambiamenti fisici includono l’acquisizione e la detenzione di bitcoin, nonché le modifiche alle partecipazioni in criptovaluta.

Notizie su Bitcoin.com pubblicato L’articolo di questa settimana spiega perché la voce non è vera e BTC Il titolo in questione non è di proprietà di Microstrategy. L’indirizzo è in realtà di proprietà dell’exchange di criptovalute.

Mentre alcune persone apprezzano la spiegazione di Saylor, alcuni rimangono scettici, scegliendo di credere che le voci di Microstrategy sulla vendita di bitcoin siano vere.

Saylor era un convinto sostenitore di BTC. Ha ripetutamente affermato che non venderà le sue monete a breve, indicando che le manterrà per cento anni.

A febbraio, Presidente Microstrategy Lei disse: “Vedo prove di una maggiore adozione istituzionale, una maggiore adozione tra gli hedge fund dei college e altri”. Nel dicembre dello scorso anno, aveva previsto che il prezzo di Bitcoin sarebbe arrivato 6 milioni di dollari.

All’inizio di questo mese, la sua azienda ha speso altri 200 milioni di dollari per acquistare bitcoin, aumentandone il totale oggetti da collezione a 129218 BTC. Microstrategy acquisisce valuta sostenuta da Bitcoin prestito Per acquistare monete aggiuntive.

Cosa ne pensi delle voci secondo cui Microstrategy sta vendendo Bitcoin? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

Kevin Helms Kevin, uno studente di economia austriaco, ha trovato Bitcoin nel 2011 e da allora è un missionario. I suoi interessi risiedono nella sicurezza di Bitcoin, nei sistemi open source, negli effetti di rete e nell’intersezione tra economia e crittografia.



