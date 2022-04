Aespa fa la sua prima apparizione al Coachella

Sabato sera, la direzione dell’azienda e l’etichetta di registrazione 88di nuovo in aumento Il K-pop è stato portato sul palco principale del CoachellaAspetto di un gruppo di ragazze Espa. Il quartetto – Karina, Winter, Gisele e Ningjing – ha debuttato a novembre 2020, nel pieno della pandemia, che non ha proprio dato loro molte opportunità di esibirsi dal vivo. Questo significa espaL’apparizione del secondo fine settimana in Coachella Parte dello spettacolo Head in the Clouds Forever di 88rising è stato un evento molto atteso.

Il set di Aespa è stato annunciato subito dopo la fine del Weekend One, con i post sui social media che strappavano il viaggio a Los Angeles creando speculazioni dilaganti tra i fan. Anche se la band ha fatto un’apparizione alla Macy’s Thanksgiving Day Parade l’anno scorso, l’esibizione di stasera è stata molto più grande, con folle di fan in tenuta da Aespa che si sono rivelate per fare una standing ovation alle ragazze.

Aespa ha iniziato il suo gruppo con la canzone “aenergy”, l’apertura del suo primo mini album Attaccare, Ha quindi eseguito la prima traccia “Black Mamba” accompagnata da fuochi d’artificio, laser e uno schermo video lampeggiante con un concetto di giungla al neon. Aespa ha pubblicato il suo ultimo successo “Savage”, ma la cosa reale per i partecipanti al Coachella è stata la rivelazione di “Life’s Too Short”. Il quartetto ha eseguito una versione inglese della canzone inedita che si diceva fosse nel loro prossimo album.

“La vita è troppo breve per l’odio!” Hanno urlato prima di passare al brano, una simpatica canzone pop che mostra un lato diverso di Aespa, con il ritornello che diceva: “Mi faccio qualunque cosa / e non mi interessa cosa dici di lei / E non lo faccio importa se ti piace o no / mi sto divertendo tutto, perché mai dovrei smettere? Durante il gruppo più vicino “Next Level”, le ragazze annuirono per un momento, cambiando: “Come si chiama? Black Mamba!” parte di “Dove siamo? Coachella! Anche la folla ha gridato la sua approvazione.

I fan possono ritirare un set Aespa quando è in onda Head in the Clouds Forever Canale YouTube sponsorizzato da Coachella A partire dalle 22:00 PT / 01:00 ET