SpaceX e la NASA hanno rinviato la decodifica di speciali astronauti Ax-1 sulla Stazione Spaziale Internazionale

Il primo equipaggio completamente privato al mondo sulla Stazione Spaziale Internazionale deve aspettare almeno un altro giorno per lasciare il laboratorio orbitante dopo che il maltempo ha impedito un atterraggio programmato sabato (23 aprile).

Nasa, SpaceX e la società Assioma Spazioche supporta il tuo Missione Ascia 1, ha annullato i piani per disancorare uno SpaceX Dragon che trasportava il suo equipaggio di quattro uomini a causa di forti venti inaccettabili nei siti di schizzi al largo della costa della Florida. Lo erano i responsabili della missione Con l’obiettivo di disimpegnarsi sabato sera prima del ritardo.

“Concludendo un briefing meteorologico prima dell’atterraggio pianificato di oggi, i team della NASA, Axiom Space e SpaceX hanno scelto di annullare il tentativo di attracco di oggi a causa di un bacino eolico più basso che ha causato venti marginali forti nei siti di irrigazione”, secondo i funzionari della NASA. Inserito nell’aggiornamento di sabato. “L’equipaggio di Axiom Mission 1 (Ax-1) ora punta al disimpegno da Stazione Spaziale Internazionale 20:55 EDT di domenica 24 aprile. “

Aggiornamenti in tempo reale: Missione speciale della stazione spaziale Ax-1

Imparentato: Guarda le splendide foto della missione speciale degli astronauti Ax-1 di SpaceX

La missione Ax-1 di SpaceX È stato lanciato l’8 aprile Per trasportare quattro astronauti commerciali dell’Axiom Space, tre dei quali stanno spingendo i passeggeri, in un breve viaggio verso la stazione. L’equipaggio include il comandante Michael Lopez Alegria, un ex astronauta della NASA. e paga i passeggeri per Larry Connor, un uomo d’affari americano; Mark Bathy, uomo d’affari canadese; e l’investitore e uomo d’affari israeliano Eitan Step.

Connor, Bathy e Stippy pagano ciascuno $ 55 milioni per corsa. Durante il loro volo, gli astronauti dell’Ax-1 hanno condotto una serie di esperimenti, Ha aiutato a coniare NFT sulla stazioneha condotto attività di sensibilizzazione educativa e ha apprezzato l’esperienza del volo spaziale.

Inizialmente la missione Ax-1 avrebbe dovuto durare circa 10 giorni, otto dei quali sulla stazione spaziale, ma la sua durata è stata così Allungato dopo i problemi meteorologici Lo sbarco previsto per martedì (19 aprile) è stato impedito. Se la capsula Ax-1 Dragon riesce a svelarsi alla fine di domenica, dovrebbe schizzare al largo della costa della Florida intorno alle 13:00 EDT (1700 GMT) di lunedì 25 aprile.

I ritardi nella separazione dell’Ax-1 hanno causato un po’ di ingorgo per il prossimo equipaggio professionale della NASA a visitare la stazione spaziale. SpaceX lancerà questo nuovo equipaggio nella missione Crew-4 martedì (26 aprile) dal Pad 39A della NASA Centro Spaziale Kennedy in Florida.

I lanci dell’astronauta Crew-4 su un’altra navicella spaziale SpaceX Dragon sono stati sospesi da metà aprile a causa della missione Ax-1 (che attualmente utilizza il porto di attracco della missione Crew-4 della stazione) e dei ritardi con il test di fornitura del sistema di lancio spaziale Artemis 1 della NASA che ha causato un impatto Un moltiplicatore del programma del Kennedy Space Center cambia per l’Ax-1 e l’Equipaggio-4 all’inizio del mese.

La NASA e SpaceX hanno anche in programma di riportare altri quattro astronauti professionisti dalla missione Crew-3 alla stazione spaziale principale dopo il lancio di Crew-4 sulla terza capsula Dragon.

Se tutto va bene, domenica la NASA trasmetterà le operazioni di attracco per l’equipaggio dell’Ax-1, a partire da un portello chiuso tra Dragon e la stazione alle 18:30 EDT (2230 GMT). La copertura per lo sgancio inizierà alle 20:30 EST (0030 GMT). Puoi guardare entrambe le attività dal vivoPer gentile concessione della NASA Television.

Axiom Space offrirà una trasmissione online in diretta dello stesso SplashDown, a partire dalle 12:00 EST (1600 GMT) di lunedì.

Invia un’e-mail a Tariq Malik tmalik@space.com o seguilo Incorpora il tweet. Seguici Incorpora il tweetE Facebook E Instagram.