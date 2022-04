Punteggi Bellator 279: streaming live di aggiornamenti play-by-play | Cyborg vs Blinko 2

Bellator MMA metterà in scena il suo secondo evento diverse sere dopo STASERA (sabato 23 aprile 2022) mentre Bellator 279 scende dall’interno della Neal S. Blaisdell Arena di Honolulu, Hawaii. L’evento ha superato la lotta per il titolo dei pesi piuma femminile mentre Cris Cyborg difende la sua cintura contro Arlene Blencowe per la seconda volta. Inoltre, il Gran Premio dei pesi gallo inizia con Patchy Mix con Kyoji Horiguchi. Nell’evento co-main, Juan Archuleta affronterà Raufeon Stots nella lotta per il titolo dei pesi gallo.

La carta principale di Bellator 279 andrà in onda su Showtime alle 22:30 ET, con l’ultima carta “Prelims” in diretta alle 20:00 ET. MMAmania.com Verranno consegnati i risultati della carta intera e la giocata complessiva della parte televisiva di 279- Masoud meno.

Molti lettori fanno il check-in prima, durante e dopo i combattimenti per condividere i loro pensieri su tutta l’azione. Sentiti libero di lasciare un commento (o 279) sugli incantesimi e chattare con tutti gli altri pazzi durante lo spettacolo: è sempre molto divertente!

Bellator 279 Risultato rapido:

145 libbre: campione Chris Cyborg vs. Arleen Blinko – Cyborg con decisione unanime (Mette in risalto)

135 libbre: Rovion Stout contro Juan Archuleta – Stotts vince per KO al terzo turno (Mette in risalto)

125 libbre: Elma Lee MacFarlane contro. Justin Kish – Kish per decisione unanime

135 libbre: Miscela di patchi contro. Koji Horiguchi Mescolare per decisione unanime

155 libbre: Emanuele Sanchez contro. Yancy Medeiros – Medeiros per decisione unanime

170 libbre: Jyoti Yamauchi contro Lifan Chukele-Yamauchi, sottomissione al primo round (barra del braccio)

155 libbre: Keoni Diggs contro Bobby King – King by Divided Decision

145 libbre: Janay Harding Contro Diane Silva – Silva per decisione unanime

145 libbre: Kai Kamaka III Contro Justin Gonzalez – Gonzalez per decisione divisa

155 libbre: Lancia Gibson Junior vs Nino-dong – Gibson Jr per decisione unanime

120 libbre: Randy Campo contro. Maria Miller – campo tramite sottomissione al 2° round (acceleratore posteriore nudo)

135 libbre: Ryan Dela Cruz vs Jordan Winskey – Winksy con decisione unanime

125 libbre: Sumiko Inaba vs Whitney Biles – Inaba tramite eliminazione diretta al primo turno

Bellator 279 Gioca per gioco

Il campione Chris Cyborg contro Arleen Blinko



Round 1: Cyborg atterra con due coppie di mano sinistra. Blencowe resta in tasca, scambiando colpi con un cyborg. Bel calcio al corpo dell’eroe. Cyborg spinge Blencowe verso la recinzione. ginocchia alla coscia. Calci alti che atterrano a favore di un cyborg. Hawk è partito dal cyborg. La mano destra di Blinko è carina. Un cyborg atterra con la sua enorme mano destra e atterra Blencowe. Cyborg va a uccidere ma Blencowe sopravvive. Pausa in azione mentre l’arbitro dice che un cyborg ha schiacciato l’avversario alla testa. Non sono sicuro se a un certo punto sia stato estratto da un cyborg. L’azione riprende e Cyborg prende la decisione di rimozione. Il calcio di testa va a favore di un cyborg. Blencowe sopravvive a un primo round difficile. 10-9 Cyborg

Round 2: Cyborg attacca l’uomo avanzato, Blencoe attacca con la mano destra. Cyborg sta arrivando. Doppio colpo dell’eroe. Sembra che un cyborg le stia sanguinando dall’orecchio. Blencowe scende al piano di sotto con un calcio dall’interno. Cybog con la sua potente mano destra, ferma lo slancio in avanti di Blencowe. Cyborg cambia livello e va nel processo di eliminazione, imbottito. Afferra un cyborg e spinge Blencowe verso la gabbia. Cyborg cerca ancora di abbattere ma Blencowe scappa. Blencowe è ora tagliata sopra l’occhio sinistro. La bella mano destra scende per Blencowe. Sembra che un cyborg abbia un danno all’occhio sinistro. Tutte queste donne stanno lanciando bombe! Cyborg ha sbagliato un calcio alto ma Blenko ha ricevuto un tiro potente per chiudere il round. 10-9 cyborg.

Terzo round: un calcio alla testa da parte di un cyborg, seguito da un calcio alle gambe. L’occhio sinistro di Cyborg sembra essere gonfio. Bellissimi calci alle gambe di The Challenger. Il cyborg risponde lo stesso. Calcio interno alla gamba da territorio cyborg. Blencowe segna il Cyborg con un gancio sinistro e perde l’equilibrio sulla tela. Cyborg sorride e si riprende. Calcio in avanti di un cyborg. La mano destra è bella in fondo al tubo per Blencowe. Entrambe queste donne vengono catturate, iniettate di sangue e contuse. Cyborg corre di nuovo in vantaggio. Ascensore giusto dal cyborg. Il calcio di testa viene bloccato da Blencowe. Calcia dentro la gamba dell’eroe. Calcio esterno di Cyborg, controllato da Blencowe, che si lancia con uno a due. Blencowe preme, il cyborg non si tira indietro. Chiudi giro. 10-9 Blinko

Round 4: chi ha combattuto questa battaglia per tornare ai round del torneo? Inizia il calcio d’attacco per un cyborg. Blencowe lancia la sua mano destra arricciata. Bel destro di Blenco. Cyborg torna indietro sulla gamba principale, schizzando. La mano destra scende a un cyborg. Blencowe mette fuori uso di nuovo l’equilibrio del cyborg e il recinto la trattiene. Cyborg acquisisce Blencowe e la porta in un viaggio con un enorme suplex. Brock Lesnar sarebbe orgoglioso. Controllo laterale ora per Cyborg. Un cyborg che lavora con un braccio, il possibile tentativo di Kimura. Blencowe cerca di scappare. Posizione Nord-Sud per Cyborg, di nuovo in controllo laterale. Lei lo permette. Blencowe lancia un destro selvaggio, non atterra. È stato colpito al corpo a causa dell’infortunio di Blinko. Un calcio allo stomaco di un cyborg, lo seguo con un potente colpo che abbatte il flusso. Commerciano al centro della gabbia alla fine del round. 10-9 Cyborg

Round 5: bel calcio di Bleenko. Calcio interno alla gamba di un cyborg. Il cyborg solid rock di destra Blencowe, che è ancora lì. È uno dei biscotti duri. Un’altra mano destra riporta un Blencowe vacillante. Un calcio di testa di un cyborg. Ancora avanti, Blencowe si è mangiato la mano sinistra. Spin back kick per cyborg. Divario dal cyborg. Calcio di diritto da terra cyborg. Un set di tre sonagli Blencowe perforati. Blencowe segna con la mano sinistra. L’occhio di Blincoe sanguina pesantemente. Calcio interno della gamba di Cyborg, è andata così bene per tutta la notte. Blencowe sfida il cyborg ad alzarsi e colpire al centro della gabbia. Cyborg usa le sue iniezioni. Blencowe insiste, sentendo che ha bisogno di finire. Un cyborg con un’enorme mano sinistra. Blencowe sta sanguinando copiosamente mentre il combattimento finisce. 10-9 Cyborg

Il risultato finale: sconfiggere un cyborg. Blencowe per decisione unanime

Rovion Stout contro. Juan Archuleta



Round 1: Stots segna Archuleta sul posto. Escono oscillando molto presto. Archuleta incespica in avanti. Ritmo intenso per iniziare questa lotta per il titolo. Archuleta cambia livello e ottiene una massiccia eliminazione sugli Stots. Archuleta ha una presa salda sugli Stots e non fa molto con quell’atteggiamento. Stott spara alcuni colpi pop, niente di importante. Archuleta cerca di afferrargli il polso. Di nuovo in piedi, Archuleta ha ancora una presa su Stots. Archuleta prova a fare un altro takedown, Stots mostra una grande difesa. I punti sono in grado di separarsi. Archuleta viene fornito con un set da due pugni. Archuleta si tagliò sopra l’occhio sinistro. Stots cambia livelli e viene rimosso. Stots riprende Archuleta. Lo spagnolo scappa ma Stots gli dà nuovamente le spalle per concludere il girone. Chiudi giro. 10-9 Archuleta

Secondo round: Archuleta si apre e aumenta la pressione, Archuleta oscilla con cattive intenzioni qui. Uno – due va giù per Stots. Tre tratti rettilinei di archuleta. Bel sinistro atterra per Archuleta. Calcia sul corpo degli stout. Colpi di corpo al piano di sopra da The Spanish. Archuleta corre per il takedown e Stotts si è difeso bene. Lavora contro la recinzione. Archulete in cerca di fuga, Stots mostra una grande difesa dell’eliminazione. Le lacrime creano separazione. Archuleta si precipita dentro, Stouts cambia livello e segna un takedown, ma Archuleta si sveglia rapidamente. Archuleta spinge Stots contro la gabbia e ha un doppio sotto i ganci. Stots si difende bene e Archuleta cerca un uomo. Ottimo equilibrio da Stots. Archuleta è implacabile, ma questa volta non ottiene il takedown. 10-9 Archuleta

Terzo giro: Archuleta con due ganci dritti. Stouts scatena un grande calcio dal nulla e fa partire un Archuleta! Va per l’uccisione e lo ottiene dopo diversi colpi di follow-up. Meraviglioso! È venuto fuori dal nulla. Dopo un’ulteriore revisione, è stato il ginocchio ad essere catturato da Archuleta. Stots è il nuovo campione ad interim dei pesi gallo.

Il risultato finale: Stots def. Archuleta di Knockout

Elma Lee MacFarlane contro Justin Kish

Round 1: Macfarlane cambia istantaneamente i livelli e spara al takedown. Kish si è difeso bene, che ora aveva la sua “Principessa dell’ananas” di fronte al recinto. Kish la porta giù e tornano di nuovo. MacFarlane ora si separa e Kish soffia sulla sua massiccia mano sinistra in contropiede. MacFarlane cerca di avvicinarsi alla distanza, cerca la sua portata. Doppio colpo dalle Hawaii. Trucchi di Kish, ma non molto movimento. Al piano di sopra a destra per MacFarlane. Entrambe le ragazze sono un po’ incerte. Uno due fino a MacFarlane. Kish lancia, ma prende solo l’aria. Il dolce corpo del gancio sinistro di MacFarlane, seguito da un colpo alla testa. Kish tagga Macfarlane con un gancio sinistro. Kish lancia i suoi colpi da lontano e non li taglierà. 10-9 MacFarlane

Secondo round: Uno – Due di Kish. MacFarlane atterra con la mano sinistra mentre si intrufola al piano di sopra. MacFarlane spara a Kish e ha una strozzatura frontale. Sembra stretto ma MacFarlane le cadde di schiena, costringendo Kish a lasciarsi andare. Kish lo chiuse di nuovo mentre premeva forte. MacFarlane sembra stare bene qui. Kish si alza, cerca di alzarsi ma MacFarlane la tira giù per una delle sue gambe. Ora sta cercando un lucchetto alla caviglia, Kish è di nuovo in piedi. Calcio alla gamba di Kish. Macfarlane va di nuovo per il takedown ma Kish lo riempie. MacFarlane si inginocchia sul suo corpo e Kish la abbassa. Kish è ora sotto la guardia di MacFarlane. Mancano due minuti. Kish lascia cadere alcuni gomiti, niente cade in modo pulito. MacFarlane cerca di scappare, ma Kish tiene troppo stretto, facendo cadere alcuni colpi al primo posto. Kish si alza e lascia che il suo avversario si alzi. strano. Bella mano sinistra fino a Kish. MacFarlane, linea aerea di destra, contropiede destro da Kish Island. 10-9 Kish

Terzo round: un pezzo deve essere pareggiato nell’ultimo round. È il gioco della palla di chiunque. Macfarlane apre con un calcio al polpaccio. MacFarlane giura Kish alzando la mano destra. Doppio colpo dalle Hawaii. Kish con uno swing selvaggio, riprende l’aria. Kish con un grande sorriso sul viso, MacFarlane gli gira intorno, cercando di chiudere la distanza. Bellissimi calci alle gambe di Kish. MacFarlane stordisce Kish con la mano destra e lo lascia cadere con la mano destra, ma Kish in qualche modo riesce ad afferrarlo e ottenere l’eliminazione. Ora ha il controllo laterale. Mancano due minuti alla rissa. Kish atterra colpi al corpo, MacFarlane ha bisogno di alzarsi. Kish la mette sulla croce e le spara in faccia. Mezza guardia ora per Kish. Un’intera montagna dell’isola di Kish. MacFarlane le volta le spalle e Kish ha un braccio. Prova subito Omoplata per Kish. Queste donne ora sono contorte in una posizione imbarazzante e MacFarlane fa jogging mentre riprende Kish nel tempo. 10-9 Kish

Il risultato finale: Kish sconfitto. MacFarlane con decisione unanime

Per controllare le ultime notizie e note relative a Bellator MMA, assicurati di accedere al nostro ampio archivio di notizie qui.