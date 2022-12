Davant Adams: Derek Carr ha dato il massimo, è la ragione per cui sono un pilota

Immagini Getty

Ricevitore largo Raiders Davant Adams Era molto amico di un quarterback Derek Carr Dato che i due suonavano insieme al Fresno State, Adams non vedeva l’ora di suonare con Carr a Las Vegas. Quindi non sorprende che Adams non sia soddisfatto dei posti di Carr e della potenziale partenza di Carr in questa bassa stagione.

Adams ha scritto su Instagram che Carr è l’unica ragione per cui voleva che i Packers lo scambiassero con i Raiders.

“Quest’uomo ha dato il massimo. Il motivo per cui sono Ryder”, ha scritto Adams, “Una delle persone più disciplinate e amorevoli che conosca. Ho avuto la calma in qualsiasi cosa”.

Adams ha aggiunto un’emoji del dito medio che, secondo lui, era diretta a chiunque lo “manchi di rispetto”.

Ciò solleva la questione se Adams tornerà a Las Vegas la scorsa stagione. Quando i Raiders hanno scambiato per suo conto e gli hanno firmato una proficua estensione del contratto, sembravano esserci pochi dubbi sul fatto che fossero investiti in lui per il lungo periodo. Ma se Adams non vuole essere lì senza Carr, e se i Raiders ora si vedono andare in una nuova direzione con un nuovo quarterback, Adams potrebbe essere sul punto di essere scambiato per la seconda volta consecutiva.