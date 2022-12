I migliori videogiochi di Ars Technica del 2022

Prima di arrivare all’elenco, non perderlo Concorso a premi Ars Technica Charity Drive di quest’anno . Puoi vincere una parte di quasi $ 2.000 in premi, inclusi giochi da collezione in edizione limitata, il tutto aiutando una buona causa. Iscrizioni entro il 3 gennaio 2023, nessun acquisto necessario. Grazie in anticipo per il tuo ingresso!

Il 2022 è stato un anno un po’ strano per i videogiochi. Tanto per cominciare, è del tutto possibile che il gioco più atteso dell’anno sia uscito a marzo, ben prima delle solite festività natalizie per le uscite. Ma la stessa corsa alle vacanze è stata attenuata quest’anno, grazie ai ritardi dei franchise di grandi nomi Diavolo per me campo stellare per me La leggenda di Zelda.

Ciò ha portato alcuni commentatori a definire il 2022 un “anno lento” per l’industria dei giochi che si sta ancora riprendendo dal caos dello sviluppo di COVID. E questo è vero; Abbiamo avuto qualche difficoltà collettiva ad arrivare alla nostra solita carrellata di 20 giochi per la lista dei migliori giochi di quest’anno, un possibile segno che ci sono meno scelte “ovvie” del solito.

Guardando le selezioni effettuate nel roster 2022, è difficile pensare che l’industria collettiva ci abbia deluso in qualche modo. La relativa mancanza di film ad alto budget ha fornito l’opportunità a molti giochi indipendenti di brillare, compresi quelli che hanno fatto questo elenco basandosi sulla forza di nuove idee coraggiose nel gameplay o nella narrazione. Infine, i giochi elencati di seguito rimarranno con noi per molto tempo e renderanno omaggio alla continua creatività e resilienza dell’industria dei giochi.

Quest’anno abbiamo scelto di elencare le nostre scelte di gioco in ordine alfabetico, con la selezione del gioco dell’anno alla fine. Eccoli.

Atari 50: celebrazione dell’anniversario

Digital Eclipse Windows, Switch, PlayStation 4/5, Xbox One/Series e Atari VCS

È raro che un gruppo di vecchi giochi sia considerato per l’elenco annuale dei giochi dell’anno di Ars. È senza precedenti che un gioco del genere vinca effettivamente uno dei nostri ambiti posti. Ma Atari 50 Fa alcune cose cruciali per separarsi dalle innumerevoli raccolte di emulatori di giochi classici che sono spuntate nel corso degli anni.

Il primo è la forte enfasi sul materiale supplementare. Atari 50 Pieno di interviste video, documenti di progettazione, annunci contemporanei, curiosità, citazioni e altro ancora. Tutto ciò fornisce un contesto cruciale ai 50 anni di storia di Atari e rende anche i giochi meno giocabili della collezione più interessanti da una prospettiva storica. Anche la presentazione della “cronologia” è di prim’ordine, facendo sembrare l’intero prodotto più un museo interattivo che una semplice raccolta di vecchi titoli.

Atari 50 È anche protagonista di una mezza dozzina di versioni “reimmaginate” di alcuni classici Atari. Caratterizzato da grafica, audio e gameplay aggiornati che sfruttano decenni di progressi nel design e nella tecnologia del gioco, dando nuova vita a vecchi concetti per un nuovo pubblico. Anche se non tutte queste offerte stanno vincendo, Addictive Vctr Scrt solitudine Abbastanza per scaldare il cuore di ogni vecchio appassionato di giochi di carte.

Kyle Orlando

Culto dell’Ariete

Mega Beast Windows, Mac, Switch, PlayStation 4/5, Xbox One/serie

Ecco un’affermazione strana: non ci sono abbastanza simulatori di culto là fuori. Tuttavia, ci sono molti roguelite là fuori. Culto dell’Ariete Entrambi, e sebbene sia un buon roguelite, è la simulazione di culto parte del pacchetto che l’ha fatta risaltare quest’anno.

Le parti di combattimento del gioco giocano come un cugino più indulgente e accessibile del classico gioco indie Il legame di Isacco. L’azione di schivata e taglio offerta qui è però serrata, niente di troppo originale. Ma trascorrerai almeno altrettanto tempo nell’anello di costruzione della città dove produrrai e raccoglierai risorse, svolgerai compiti a beneficio dei cittadini e gestirai la felicità e la produttività complessive della tua setta, il tutto tenendo discorsi, mettere a tacere gli eretici e compiere sacrifici di animali antropomorfi.

Ci sono trattini di attraversamento animaliE il Stardew Valleye persino a Peter Molyneux bianco e nero qui. È tutto molto divertente, ma è la visione da cartone animato di gestire un culto in un mondo di orrori lovecraftiani che vende davvero il gioco.

L’arte è di prim’ordine, la musica ti rimarrà in testa (in senso buono) e i sistemi di progressione sono la giusta quantità di dipendenza. Culto dell’Ariete Non reinventa una ruota, ma è un delizioso mix di alcuni dei migliori giochi indie che hanno avuto da offrire negli ultimi anni, che si tratti di crawler roguelite o del rilassante fenomeno dei giochi.

In altre parole, è il “più grande successo” delle popolari meccaniche di gioco indie con un tema originale e divertente. In quanto tale, merita la tua devozione.

Samuel Axon

Castello dei nani

Giochi del Golfo 12; finestre

Emissione Castello dei nani Quello che esiste da 16 anni è stato, beh, trasandato. La grafica predefinita è colorata con caratteri ASCII; L’installazione si basava su wiki e dolorosi tentativi ed errori; La difficoltà di fondo era anche il grido di battaglia del gioco: “Perdere è divertente”.

Ancora, castello dei nani Complessità senza pari E la possibilità di una narrazione epica gli ha dato un seguito fedele e ha mantenuto il gioco finanziato con donazioni, ma a malapena. Che rende La prima apparizione del gioco nell’era moderna– Con una grafica in stile 16 bit, un’ottima colonna sonora e tutorial e scorciatoie migliorati – qualcosa come invitare i nuovi arrivati. È anche un’opportunità per i fan di lunga data di mostrare il loro amore per Zack e Tarn Adams, i due fratelli che fanno funzionare questo pazzo simulatore senza intoppi. Vendere il gioco.

Nuova versione commerciale di Castello dei nani La versione di quest’anno è molto più facile da scavare rispetto alla vecchia versione. Ora, dopo i primi tentativi nel gioco, probabilmente ti verrà lasciata una domanda del tipo: “Come trovi un campo con sabbia che abbia anche abbastanza minerali?” Invece di “Cos’è questo simbolo rosso dall’aspetto turco e come ha ucciso il mio cacciatore?”

Tuttavia, nonostante lo sfarzo sputato, i sistemi estremamente profondi e il mitico caos generato proceduralmente sono ancora lì, solo con modi più logici per accedervi e dar loro un senso. (Il che porta a un’altra possibile domanda: “Perché questo gatto si deprime così tanto quando pensa ai tavoli?”) Questa nuova versione di Castello dei nani Non fa che aumentare il fascino di questo lavoro già impressionante e, si spera, portare il gioco a un pubblico più ampio che possa preservarlo meglio. Staremo tutti meglio per questo.

Kevin Purdi

Dio della guerra: Ragnarok

Studio Sony Santa Monica; PS4/5

quattro anni dopo, Ragnarok Avrebbe potuto fare di più in stile “Dad of Boy”. Dio della guerra Quello Ricordato e amato di nuovo nel 2018. Forse quel gioco era in lizza per un posto in questa lista.

E sì, in fondo, gran parte del gameplay e molti ambienti in questo sequel sembreranno familiari ai fan del suo predecessore. Questa non è una brutta cosa. RagnarokI sistemi di combattimento sono più approfonditi che mai, tanto che sono state introdotte nuove importanti opzioni di combattimento per quasi 20 ore nel mio gioco.

Ma Ragnarok Si regge anche da solo, grazie in gran parte ai suoi personaggi secondari. Il pantheon norreno a cui si riferisce il titolo del gioco ruba magistralmente la scena, scambiando dolci battute e drammi mitologici attraverso alcune esibizioni esilaranti e divertenti. Mentre la relazione tra Kratos e suo figlio pre-adolescente Atreus questa volta non tocca le corde del cuore, ci sono abbastanza storie secondarie interessanti per coprire questa relativa carenza.

Il sequel fa un buon lavoro anche con il suo ritmo vario, passando all’agile Atreus dotato di arco o ad allungare le sezioni di risoluzione dei puzzle prima che il gameplay standard di Kratos con ascia e catena sia travolgente. E gli ambienti splendidamente decorati risplendono, soprattutto su PlayStation 5, chiedendoti praticamente di esplorare ogni angolo alla ricerca di tonnellate di percorsi e storie nascosti. Tocchi del genere aiutano a spingere questo sequel nella nostra lista, anche se non è all’altezza del suo predecessore.

Kyle Orlando