Il procuratore generale di New York intraprende un’azione iniziale per sequestrare i beni di Trump

L'ufficio del procuratore generale di New York ha depositato sentenze nella contea di Westchester, il primo segno che lo Stato sta cercando di prendere il sopravvento. Donald Trump'Campo da golf e giardino privato a nord di Manhattan, chiamato Seven Springs.

I pubblici ministeri hanno depositato le sentenze presso l'ufficio del cancelliere della contea di Westchester il 6 marzo, una settimana dopo che il giudice Arthur Engron aveva fatto l'annuncio ufficiale. Risultato di 464 milioni di dollari Contro Trump, i suoi figli Donald Trump Jr. ed Eric Trump e la Trump Organization.

La decisione contro Trump e la difficoltà dell'ex presidente a ottenere una cauzione colpiscono direttamente l'immagine di Trump come miliardario mentre cerca di raccogliere più soldi sia per le sue spese legali che per una terza candidatura alla Casa Bianca mentre fa appello alla sentenza.

Emettere una sentenza è il primo passo che il creditore compie per recuperare la proprietà. Potrebbero seguire ulteriori misure, come la confisca dei beni o la confisca dei beni o l'adozione di altre misure in tribunale.

La sentenza è già stata emessa a New York City Le proprietà di Trump Lì si trovano il suo attico alla Trump Tower, 40 Wall Street, il suo hotel adiacente a Central Park e numerosi condomini, tra cui la Trump Tower.

Le sentenze non sono state emesse nelle contee della Florida, tra cui Miami o Palm Beach, dove si trovano la proprietà di Trump a Mar-a-Lago e il Trump National Doral Golf Club and Resort, o nella contea di Cook, Illinois, dove si trova l'hotel di Trump a Chicago. Registrazioni del giovedì tramite la CNN.

Trump è adesso Quattro giorni per soddisfare il giudizio Oppure la corte d'appello può essere invitata a consentire l'iscrizione di un importo inferiore o a rinviare il pagamento a dopo il ricorso.

Giovedì, in un nuovo reality show, Trump ha affermato che è “troppo costoso” investire denaro e che “le società obbligazionarie non possono fare molto”.

Johnny Milano/Washington Post/Getty Images Questa foto di settembre 2020 mostra la Seven Springs Estate di Donald Trump a Mount Kisco nella contea di Westchester, New York.

Separatamente, giovedì gli avvocati di Trump hanno respinto diverse raccomandazioni formulate dall’ufficio del procuratore generale di New York. Come può pagare la cauzione?.

Ciò include l’idea che Trump potrebbe convincere più sottoscrittori a riscuotere il totale delle obbligazioni della sentenza – Trump dice che dovrebbe comunque versare mezzo miliardo di dollari in contanti o riserve – soldi che non ha.

Nella documentazione, il team legale di Trump ha sostenuto che l'ufficio del procuratore generale di New York non poteva contestare le loro affermazioni.

Se non verranno presi accordi, il procuratore generale di New York Letitia James ha detto che cercherà di sequestrare i beni.

Mercoledì l'ufficio del procuratore generale ha affermato che è normale che le grandi aziende emettano obbligazioni da miliardi di dollari e ha suggerito che Trump avrebbe dovuto affidare gli immobili al tribunale.

“La raccomandazione è poco pratica e irragionevole. Il Procuratore Generale non cita la giurisprudenza di New York a sostegno di questa argomentazione. Tuttavia, dal punto di vista del rischio, la proposta del Procuratore Generale che un “ufficiale nominato dal tribunale” “detenga beni immobili” equivale alla Corte Suprema.” già prescritto Richiedendo a un supervisore nominato dal tribunale di supervisionare le attività commerciali degli imputati”, hanno scritto gli avvocati di Trump.

Gli avvocati di Trump hanno affermato che se fossero costretti a vendere la proprietà con una svendita, causerebbero danni irreparabili perché la proprietà non potrebbe essere recuperata in seguito se vincessero un aspetto dell'appello.

“Richiedendo che l'intero importo della sentenza fosse impegnato in appello, il Procuratore generale e la Corte Suprema hanno cercato di imporre una condizione di cauzione che era irragionevole, irragionevole e incostituzionale (ai sensi della Costituzione federale e dello Stato di New York).” Scrissero.

Giovedì, Engoran Trump ha ampliato il ruolo di monitor per supervisionare l’organizzazione Ciò include un’ampia supervisione delle pratiche finanziarie interne del settore immobiliare di Trump.

Engoran ha ordinato alla Trump Organization di fornire all'osservatore informazioni dettagliate sui suoi sforzi per ottenere garanzie per coprire le sentenze.

“La Trump Organization notificherà in anticipo al Monitor qualsiasi tentativo di garantire fideiussioni, comprese eventuali informazioni finanziarie richieste o richieste, qualsiasi informazione fornita in risposta a tali richieste, qualsiasi dichiarazione fatta dalla Trump Organization in merito alla sicurezza di tali titoli. Personale garanzie fornite da uno qualsiasi degli imputati e da qualsiasi organizzazione Trump richieste dai doveri di fideiussione”, ha ordinato il giudice.

Engron ha tracciato una cronologia di alcuni dei passi che i Trump dovranno intraprendere entro il prossimo mese, inclusa la concessione a un giudice in pensione, Barbara Jones, del controllo, pieno accesso alle sue operazioni finanziarie quotidiane.

Entro due mesi, ha affermato il giudice, “al sovrintendente verrà ordinato di presentare un rapporto che descriva dettagliatamente la sua valutazione dei controlli interni della Trump Organization e di raccomandare controlli interni adeguati per la Trump Organization”.

Ha anche inviato un avviso ai Trump affinché possa ordinare l'attuazione delle raccomandazioni del monitor.

Engoron ha inoltre autorizzato l'osservatore a conservare copie degli estratti conto mensili bancari e di intermediazione della Trump Organization, a fornire preavviso di trasferimenti di denaro superiori a 5 milioni di dollari, a fornire informazioni sulla creazione o scioglimento di entità commerciali e a fornire preavviso di qualsiasi finanziamento tramite prestito. .

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori aggiornamenti.

Kate Sullivan della CNN ha contribuito a questo rapporto.