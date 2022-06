Voli per il Regno Unito in Ruanda: il giudice autorizza il primo volo per inviare richiedenti asilo in Ruanda

Gruppi per i diritti umani hanno contestato l’espulsione in Ruanda di Care4Calais e Detention Action, l’Unione per i servizi pubblici e commerciali (PCS), un sindacato che rappresenta i dipendenti pubblici del Ministero degli interni del Regno Unito e alcuni richiedenti asilo. . Hanno chiesto lo stop del volo, dicendo che la politica del ministro dell’Interno britannico Priti Patel era “illegale per una serie di motivi”.

Ma venerdì il giudice Swift ha respinto l’ordine restrittivo di emergenza dell’attivista presso la Royal Court of Justice di Londra, affermando che vi era un “interesse pubblico materiale” nel consentire ai voli di procedere mentre era in corso la revisione giudiziaria sul “bilanciamento del comfort”.

Patel e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno entrambi accolto favorevolmente la sentenza della corte venerdì. “Non possiamo permettere alle persone di rischiare la vita e la nostra partnership leader mondiale aiuterà a rompere il modello di business di questi criminali spietati”, ha affermato Johnson su Twitter.

I gruppi per i diritti hanno promesso di combattere. Care4Calais, il fondatore del gruppo per i diritti umani, ha dichiarato lunedì di aver ricevuto il permesso di appellarsi contro il verdetto, aggiungendo che “siamo profondamente preoccupati per il benessere delle persone deportate in Ruanda, che potrebbe essere profondamente dannoso per loro salute mentale e futuro”. Claire Mosley ha detto in una nota.

“Oggi è l’inizio di questa sfida legale. Speriamo che la prossima fase dell’azione legale metta fine a questo schema assolutamente barbaro”, ha aggiunto.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e altri gruppi internazionali per i diritti umani si sono opposti al piano, sostenendo che aumenterebbe i rischi e eserciterebbe maggiore pressione sugli stati in prima linea affinché trovino modi alternativi per i rifugiati.

Due giorni prima della sentenza dell’Alta Corte, il vicedirettore della prevenzione James Wilson ha dichiarato in una dichiarazione che “Patel aveva” violato la sua autorità “nel suo desiderio di trasportare in aereo i richiedenti asilo in Ruanda e punirli”.

“Accertando quella che chiamiamo una politica illegale, è cieco di fronte ai molti pericoli evidenti e alle violazioni dei diritti umani che rappresenta per i richiedenti asilo”, ha aggiunto Wilson.

‘Scava per combattere’

La sentenza dell’Alta Corte è arrivata quando Johnson è stato soggetto a un ulteriore esame da parte dei legislatori per dimostrare il successo della politica.

Johnson ha detto al Daily Mail che si aspettava molta opposizione legale alla politica, ma ha detto che il governo avrebbe “reagito”.

‘Siamo pronti per questo. Scaveremo la lotta – la eseguiremo. Abbiamo un grande elenco di cose che dobbiamo fare per affrontarlo con gli avvocati di sinistra “, ha detto in un’intervista a maggio.

Il governo ha affermato che il programma di rimpatrio in Ruanda costerebbe inizialmente 120 milioni di sterline (158 milioni di dollari), con finanziamenti per fornire asilo, alloggio e “integrazione”.

Il 1 giugno, l’Ufficio degli interni ha annunciato che il Ruanda è stato uno dei primi paesi a emettere avvisi di sfratto per “viaggi pericolosi, indesiderati e illegali, compreso l’attraversamento del canale”. “Sebbene sappiamo che ora verranno compiuti sforzi per frustrare il processo e ritardare la rimozione, non sarò scoraggiato e sono pienamente impegnato a fornire ciò che il pubblico britannico si aspetta”, ha affermato Patel in una nota.

Il piano deve affrontare una seconda sfida legale da parte dell’organizzazione benefica per rifugiati Asylum Aid, che giovedì ha richiesto un ordine restrittivo di emergenza per impedire la partenza di qualsiasi volo.

Prima del verdetto di venerdì, Mosley di Care4Calais ha detto alla CNN che l’organizzazione benefica operava con più di 100 persone che ricevevano avvisi. Molti sono fuggiti dai loro paesi d’origine perseguitati o coerciti in cerca di una vita migliore in Gran Bretagna e temono di essere deportati in Ruanda.

“Molti di loro mi hanno detto che è meglio morire che essere mandati in Ruanda”, ha detto Mosley in un’intervista nella città portuale francese di Calais, dove l’organizzazione benefica fornisce assistenza ai rifugiati che vivono dentro e intorno alla città.

Molti richiedenti asilo continuano a recarsi a Calais, dove il cosiddetto campo della “giungla” ha attirato l’attenzione dei media globali al culmine della crisi dei rifugiati in Europa nel 2015, l’anno dopo essere stato demolito dalle autorità.

Ogni anno migliaia di persone affrontano il pericoloso viaggio del Canale della Manica, la via d’acqua relativamente stretta tra Gran Bretagna e Francia e una delle rotte marittime più trafficate del mondo.

Un’analisi dei dati del governo da parte dell’Agenzia di stampa della PA mostra che oltre 10.000 persone hanno attraversato il canale fino ad oggi su piccole barche amare quest’anno. L’anno scorso ne sono passati più di 28.000.