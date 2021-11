Intervista al produttore di hockey: shock, privilegio e abbigliamento

Potrebbe sorridere, ma Clint Barton è confuso. Foto : Marvel Studios

C’è molto su Hockey I trailer non te l’hanno detto. I trailer parlano di Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailey Steinfield) che viaggiano per New York nel periodo natalizio, lanciando frecce e mettendosi in un pasticcio generale. Oh, hanno detto che era Natale? Ovviamente però, Quello spettacolo non è tutto- UN Nei primi due episodi, che usciranno domani, vedrai immediatamente la scelta principale per il resto dello spettacolo Marvel. Le scelte sono state profondamente radicate non solo nella storia del Marvel Cinematic Universe, ma anche nei fumetti. Le scelte che volevamo discutere con il produttore esecutivo Trin Trin.

[Note: We won’t spoil any big plot stuff from the two episodes here but, if you want to go in 100% unspoiled, best to proceed with caution. ]

Una delle cose che potresti chiederti è, come fa una studentessa privilegiata di Manhattan a essere coinvolta con il vecchio vendicatore amareggiato? Bene, c’è un grande collegamento a quello spoiler e lo esploreremo venerdì. C’è anche un vestito. In particolare, ha indossato l’abito di Clintin Ron La sua famiglia da cinque anni Thanos ha continuato a dire grazie. Un vestito con cui viaggia Ha guidato il mondo uccidendo molte, molte persone. Avengers: Endcom Ha solo sottolineato cos’è stata quell’esperienza Fatto per Clint ma dentro Hockey, L’abbigliamento è tornato, ed è l’inizio di tutto.

“Semplicemente ci è venuto in mente allora Il gioco finale Ha davvero esplorato Ronin e non è stata raccontata molta storia in cinque anni “, ha detto Tron a io9 tramite videochiamata. “Dato che si tratta di Clint Barton, abbiamo capito che è importante voler esplorare un po’ di più. Voglio dire, c’è. Molte storie che non gli sono state raccontate, tranne che ha dimostrato di essere vendicativo in tutto l’ultimo decennio Vendicatori Film. Ma com’era la vita? Quindi l’abbiamo esplorato e volevamo dargli la caccia un po’ del passato.

Anche il passato di Clint potrebbe essere un personaggio , Perché Non solo dovrà affrontare le conseguenze di ciò che ha fatto come Ronin, ma ha anche perso di recente la sua migliore amica Natasha Romanop, per non parlare di Tony Stark e Steve Rogers. Ha lavorato molto duramente e Hockey Esploralo.

Kate Bishop sa un paio di cose sulle buone case. Foto : Marvel Studios

“Quei momenti sono ancora nella sua mente e volevamo esplorare come li gestirà”, ha detto Tron. “Quindi, sai, senza spoilerare nulla, abbiamo esplorato l’intera storia, come Kate può aiutare in questo e come ha permesso alla sua guardia del corpo di far entrare qualcuno, specialmente dopo aver perso un migliore amico come Knut. Quindi, personale, le condivisioni intime sono qui Penso che siano molto legate all’essere umano e ci piacerebbe esplorare con questi personaggi in questa particolare serie.

Fondamentalmente, ci sono molti anni per imparare qualcosa su Clint Borden. Ma non abbiamo mai incontrato il vescovo Kate. I fan dei fumetti sapranno che il personaggio è diverso da Parton In cui lei è la donna più privilegiata. Tutti i soldi del mondo, tutta la formazione che qualcuno voleva e viveva in molti appartamenti di Manhattan. Questo, almeno in superficie, la rende più simile a Tony Stark che a Clint Borden, e Tron ammette che è difficile mantenere intatta la storia di fondo di questa giovane e ricca donna bianca dai fumetti perché è così irrilevante per la maggior parte delle persone.

“Volevamo mantenere quella storia, ma volevamo stare attenti a come verrà mostrata sullo schermo, perché sta decisamente andando nella direzione sbagliata”, ha detto Tron. “Ma con quel background penso, dove la storia si svolge nel resto della serie, lui impara da essa. Alcuni dei viaggi che fanno insieme le insegneranno alcune cose sul suo background. La spinge in avanti come un eroe che vuole diventare.

Dopo averlo visto di persona nel primo episodio, impareremo di più da Tron su come Kate diventa quell’eroe in modo diverso da Comics Friday. Hockey.

