Kyrie Jackson, quarterback esordiente dei Vikings, muore in un incidente stradale nel Maryland

Il cornerback esordiente dei Minnesota Vikings Kyrie Jackson è stato tra le tre persone uccise quando un altro veicolo “viaggiava ad alta velocità” si è schiantato contro l’auto su cui viaggiava, ha detto la polizia del Maryland. Ha 24 anni.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 3:15 di sabato nella contea di Prince George e ha coinvolto un totale di tre veicoli, ha detto la polizia di stato in un comunicato stampa.

Jackson era sul sedile del passeggero anteriore di una Dodge Charger marrone e viaggiava con due uomini, identificati come Isaiah Hazell, 23 anni, e Anthony Litton, 24 anni.

L’autista Hazel e Jackson sono morti sul colpo. Lytton è stato portato in ospedale, dove è stato dichiarato morto.

L’incidente è avvenuto dopo che un’Infiniti color argento che viaggiava in direzione nord sulla Route 4 ha tentato di cambiare corsia, secondo il comunicato stampa. La polizia ha detto che il conducente, identificato come Corey Klingman, stava guidando ad “alta velocità” e ha colpito la Charger prima di schiantarsi contro la Chevrolet Impala.

La forza dell’incidente ha fatto deviare il caricabatterie dalla strada e schiantarsi contro diversi alberi.

Clingman, 23 anni, e altri due passeggeri dell’Infiniti non sono rimasti feriti, ha detto la polizia. Il conducente dell’Impala, anche lui illeso, ha rifiutato le cure mediche sul posto.

L’allenatore dei Vikings Kevin O’Connell ha detto di essere “assolutamente distrutto” dalla notizia della morte di Jackson e di essere “senza parole”.

“Kyrie ha portato un’energia contagiosa alla nostra struttura e al nostro team”, ha detto O’Connell Rapporto Inserito da X “La sua personalità sicura e accattivante attirò immediatamente i suoi compagni di squadra. Nel breve tempo che passammo insieme, era chiaro che Kyrie sarebbe diventato un grande calciatore professionista, ma il suo desiderio di diventare il migliore era ancora più impressionante. potrebbe essere uno per la sua famiglia e coloro che lo circondano.

I Vichinghi hanno detto che la sua morte è stata “devastante”.

“I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori di Kyrie e a tutte le persone colpite da questo tragico incidente”, ha scritto il Team X in un comunicato.

Jackson, originario di Upper Marlboro, nel Maryland, è stata la scelta dei Vikings al quarto giro del Draft NFL di aprile. Era un cornerback titolare presso l’Università dell’Oregon.

Altri tributi hanno continuato ad arrivare sabato.

“Anche se siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Kyrie, è chiaro che aveva un futuro molto brillante come giocatore ed era una persona straordinariamente dedita che ha fatto una differenza positiva nella vita delle persone”, hanno detto i proprietari dei Vikings Mark e Gigi Wilf in una dichiarazione.

Il direttore generale Kwesi Adofo-Mensah ha detto che Jackson “sta facendo passi per diventare la migliore versione di se stesso” e che “la sua personalità ha preso il sopravvento in ogni stanza in cui si trovava”.

Adofo-Mensah ha dichiarato in una nota: “Sono devastato dal fatto che la sua vita e tutto ciò che c’era prima di lui siano stati interrotti.

L’allenatore dei Ducks Don Lanning ha scritto su X: RIP Khyree… Ti amo @Real_Khyree. Senza parole. Mi manca il tuo sorriso. Un grande giocatore è un grande uomo”.

“La famiglia della NFL è profondamente rattristata e devastata dalla scomparsa del debuttante dei Vikings Kyrie Jackson”, ha scritto NFL X. “I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone coinvolte in questo tragico incidente.”

Gli investigatori hanno affermato che l’alcol potrebbe essere stato un fattore nell’incidente e le accuse sono pendenti.

Questa è una storia in crescita. Controlla di nuovo per gli aggiornamenti.