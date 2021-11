Fantacalcio Guida e classifiche settimana 12 (2021)

Tyler Boss Sei entrato nella settimana 11 con cinque partite di dieci o più punti immaginari, inclusi 30 punti integrati nelle settimane 3 e 4. La peggior partita della stagione sono stati cinque punti contro i Dolphins nella settimana 2, in cui non ha nemmeno avuto la possibilità di segnare un field goal. Ma ha anche cambiato i suoi cinque punti extra.

Il basso è una delle migliori opzioni e posizioni fantasy e una delle poche con una percentuale di roster superiore al 95% su Yahoo.

Venendo all’Indianapolis Golds City e con un tempo relativamente buono (per gli standard del New York occidentale), Pace sembrava essere il primo ad offrire un Monster Game, e ha superato l’ECR in generale e ha superato la mia classifica.

Invece di dare ai suoi manager una giornata di fantasia migliore, Boss ha inventato un uovo d’anatra, ha perso due lunghi field goal quel giorno e ha salvato un punteggio non negativo con un punto in più. Jonathan Taylor E i Gold hanno pugnalato Bills in bocca, hanno lottato per rispondere all’offesa di Bills, e Boss ha avuto una vacanza con la sua precisione.

La giornata spaventosa del capo è un promemoria di quanto soffrono coloro che vengono cacciati da script di gioco negativi. Se una partita va di lato, anche il kicker con il punteggio più alto della settimana può essere uno sciocco.

11a settimana di esibizioni attive di kicker ampiamente disponibili

Evan McPherson (GIN) Las Vegas 7% percentuale di roster su Yahoo

McPherson ha registrato la sua quarta prestazione a due cifre della stagione con un mostro di 20 punti contro i Las Vegas Raiders. Abusato dai caricatori contro una difesa degli Steelers questa settimana nelle iarde per Bengala e nella loro 14a partita in classifica. Fino a quando il bollettino meteorologico di Gameday non sarà corretto, mi aspetto che McPherson festeggi un altro giorno solido questa settimana.

Jack Elliott (PHI) Contro New Orleans: percentuale di roster del 7% su Yahoo

Ho scritto la scorsa settimana su come prendere sul serio Elliott dopo che la difesa degli Eagles sta iniziando a entrare e quanto è buona. Jalan fa male Guida l’offesa. Con 55 punti nelle ultime quattro partite, inclusi 19 punti in casa contro i Saints la scorsa settimana, Elliott è decisamente sul punto di aggiungere. Ha anche un programma di selezione per dare il via ai Giants e ai Jets nelle prossime due settimane. Ha aggiunto il filo alla mia cima.

Settimana 11, Dat show di kicker ampiamente quotati

Randy Bullock (DIECI) Contro Houston: percentuale del roster del 63% su Yahoo

Immagino che Bullock raggiungerà la barra degli sconti questa settimana nella maggior parte dei campionati dopo essersi unito Tyler Boss Nel campo delle anatre. Come la sceneggiatura del gioco di Boss, questo gioco è stato uno shock, battendo i Texans 8-2 Titans 1-8 in Tennessee. Anche se il tempo gioca un ruolo in questo, comincio a preoccuparmi Ryan Danhill‘S spettacoli e il suo reddito. Non ti biasimerò se ti sposti dall’erba per Elliott.

Classifica kicker

* Le prestazioni della zona rossa si basano sull’inverso di come funziona il fallo del calciatore nella zona rossa. Ad esempio, le bollette si classificano al 22° posto nella performance della zona rossa; Perciò, Tyler Boss RZ EFF Punteggio 10. Più basso è il numero, meglio è per i kicker, poiché giocare su una squadra che lotta per battere i touchdown nella zona rossa equivale a più opportunità di canestro.

** Il punteggio gay è la somma della zona rossa dell’avversario di un giocatore, la prestazione della zona rossa della sua offesa e il grado complessivo della rispettiva squadra in termini di yard totali. Un punteggio basso indica che un calciatore esegue variabili a suo favore per una buona prestazione immaginaria di calci.

Le classifiche dei kicker si basano su una serie di fattori, tra cui matchup, linee di Vegas e previsioni di punteggio, condizioni meteorologiche, abilità del kicker in attacco e la loro capacità di muovere la palla all’interno dell’area del field goal, prestazioni in attacco della zona rossa e quanto è bravo l’avversario è. I controlli di sicurezza toccano la zona rossa. Poiché altre variabili e script di gioco negativi possono influenzare in modo significativo il risultato, questi fattori sono una guida ma non un modo definitivo per prevedere il successo del calcio.

Sulla base di tutte le variabili sopra menzionate, i seguenti due kicker sono i giocatori nelle classifiche al di fuori della top 10 dell’ECR di FantasyPros e potrebbero essere una grande giocata nella 12a settimana.

Michael Badley (IND) Tampa Bay 29% percentuale di roster su Yahoo

Non so cosa non siano i manager di fiction e gli scrittori di fiction in Battley. Non è altro che una piattaforma stabile e superiore. Ori 11° grado Yard offese per partita e Jonathan Taylor Strappando il campionato, Indy è nel quarto più basso nelle prestazioni della zona rossa. Oh, e sta facendo soldi su progetti che hanno una solida possibilità di successo a casa.

Joey Sly (ERA) Vs. Seattle: percentuale di roster del 3% su Yahoo

Sly non è tanto quanto me a Badgley, ma Slye ha uno dei migliori punteggi K della settimana e sta giocando in casa contro Seattle. La squadra di football è la seconda peggiore infrazione della zona rossa e la squadra di Seattle che combatte questo gioco non sembra creare una sceneggiatura di gioco laterale.

Revisione predittiva

Raccomando di classificare due kicker ogni settimana al di fuori della Top 10 di FantasyPros ECR, sperando che siano validi artisti in base alle variabili descritte nella sezione Punteggio K. Quella che segue è una revisione dei miei esami della settimana precedente per vedere dove sono riuscito e dove ho mancato il voto.

Michael Badley (IND) 40 Buffalo Yahoo ha una percentuale di roster del 40%

Classifica ECR: 17

La mia classifica: 7

Risultato settimana 11: 8

Una settimana dopo rientravo nei miei pronostici con due giocatori in classifica fuori dai primi 12 posti Michael Badley e Dustin Hopkins. Badgeley è arrivato con la sua seconda prestazione consecutiva di 11 punti e non ha mai registrato meno di sette punti in nessuna partita. Non capisco perché è ancora presente in meno del 30% dei campionati Yahoo.

Dustin Hopkins (LAC) Vs. Pittsburgh: percentuale di roster del 15% su Yahoo

Classifica ECR: 20

La mia classifica: 10

Risultato settimana 11: 7

L’ex calciatore della squadra di football ha segnato 7 a 7 da quando è entrato nei Chargers nella settimana 8 e non ha concesso meno di sette punti fantasia in nessuna partita. Come i Chargers giocano in attacco, questo copione di gioco funzionerà per dare a Hopkins un altro gioco solido. Il suo punteggio K non è alto come la scorsa settimana, ma nell’aria rarefatta di Denver potrebbe pubblicare un’altra prestazione da top-10.

Tessitore cablato

Aggiungi all’inizio

Jack Elliott (PHI) Contro New Orleans: percentuale di roster del 7% su Yahoo

Le variabili del punteggio gay stanno iniziando a puntare nella giusta direzione per Elliott e il suo programma contro i Giants questa settimana e la prossima settimana contro i Jets sarà migliore. Se sei stato nel mercato per un kicker in streaming questa settimana, Elliott è un gioco forte, ed entrambi sono elencati di seguito.

Altri giocatori da considerare:

