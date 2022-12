Stati Uniti vicini alla consegna del sistema di difesa missilistica Patriot all’Ucraina – funzionari

WASHINGTON, 13 dicembre (Reuters) – Gli Stati Uniti stanno finalizzando i piani per inviare il sistema di difesa missilistica Patriot in Ucraina, una decisione che potrebbe essere annunciata già questa settimana, hanno detto a Reuters martedì tre funzionari statunitensi.

L’Ucraina ha chiesto ai suoi partner occidentali difese aeree, compresi i sistemi Patriot di fabbricazione statunitense, per proteggere la sua infrastruttura energetica dai pesanti bombardamenti missilistici russi.

Sistemi di difesa aerea a terra come Raytheon Technology Corp (RTX.N) Il Patriot è progettato per intercettare i missili in arrivo.

Il Patriot è considerato uno dei più avanzati sistemi di difesa aerea degli Stati Uniti ed è generalmente scarso, con alleati di tutto il mondo in competizione per esso.

“È molto significativo”, ha detto il tenente colonnello dell’esercito in pensione Alexander Vindman, che ha guidato la politica ucraina della Casa Bianca durante l’amministrazione Trump.

Se i russi introducono missili a corto raggio dall’Iran, questi saranno più in grado di affrontare le varie sfide che gli ucraini hanno.

Due funzionari, parlando a condizione di anonimato, hanno affermato che l’annuncio potrebbe arrivare già giovedì, ma è in attesa dell’approvazione formale del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin e del presidente Joe Biden.

Il Pentagono ha rifiutato di commentare i rapporti sull’organizzazione Patriot in una conferenza stampa.

Non ci sono stati commenti immediati da parte dei funzionari ucraini, ma martedì Kiev ha tenuto colloqui militari di alto livello con Washington, ha detto l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le forze ucraine saranno addestrate in Germania prima che l’equipaggiamento patriottico venga inviato in Ucraina, ha detto un funzionario. Windman ha detto che la formazione potrebbe richiedere diversi mesi.

Dettagli come la versione del sistema di difesa missilistico Patriot, la sua portata o il numero di unità che saranno schierate non erano immediatamente disponibili.

Non è chiaro se gli Stati Uniti controlleranno il modo in cui gli ucraini usano il sistema patriottico. Washington ha vietato l’uso di lanciatori HiMARS (High Mobility Artillery Rocket System) contro obiettivi all’interno dell’Ucraina.

Allarme russo

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha messo in guardia la NATO dal fornire all’Ucraina difese missilistiche Patriot, e Mosca probabilmente vedrà la mossa come un’escalation.

Il Pentagono afferma che gli ultimi attacchi missilistici della Russia in Ucraina sono progettati per esaurire le forniture di difesa aerea di Kiev mentre domina i cieli sopra il paese.

Per questo motivo, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno fornito a Kiev più difese aeree, che vanno dai sistemi dell’era sovietica ai moderni sistemi occidentali.

Per gli Stati Uniti, questo include i sistemi di difesa aerea della NASAMS, che secondo il Pentagono hanno intercettato senza problemi i missili russi in Ucraina.

Milli, il presidente del Joint Chiefs of Staff, ha sollevato pubblicamente la possibilità che gli alleati della NATO inviino formazioni di patrioti in Ucraina in ottobre.

Il sistema Patriot viene tipicamente utilizzato contro minacce avanzate tra cui aerei, missili da crociera e missili balistici e in genere include lanciatori insieme a radar e altri veicoli di supporto.

Gli Stati Uniti hanno fornito 19,3 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio.

Rapporto di Bill Stewart, Idris Ali; Segnalazioni aggiuntive di Steve Holland e Kanishka Singh a Washington e Lydia Kelly a Melbourne; Montaggio di Susan Hevey e Cynthia Osterman

