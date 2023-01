Lo scioglimento di Southwest potrebbe costare alla compagnia aerea fino a 825 milioni di dollari

New York

costo Sospensione del servizio su Southwest Airlines Le festività natalizie di fine anno sono costate alla compagnia aerea quasi 1 miliardo di dollari e la compagnia riporterà una perdita piuttosto che un profitto nel quarto trimestre, ha dichiarato la compagnia aerea in un deposito venerdì.

La compagnia aerea, il più grande vettore nazionale del paese, ha affermato che il costo della cancellazione di oltre 16.700 voli tra il 21 e il 29 dicembre sarebbe compreso tra $ 725 milioni e $ 825 milioni. Poco più della metà del costo – tra $ 400 milioni e $ 425 milioni – proverrà dalle entrate perse dei biglietti, che verranno restituite ai clienti.

Le altre spese comprendono i risarcimenti ai clienti, sia le spese vive che il costo della prenotazione dei voli con altre compagnie aeree, nonché Offre 25.000 punti per account frequent flyer dei clienti interessati. Sono aumentate anche le spese operative come la retribuzione aggiuntiva per i dipendenti come la retribuzione degli straordinari.

Questi costi sono stati parzialmente compensati da risparmi non specificati derivanti dalla riduzione del consumo di carburante e dalla riduzione dei pagamenti di partecipazione agli utili ai dipendenti.

Azioni del sud-ovest



(LUV)Aveva già perso l’8% dal 21 dicembre e ha perso un altro 2% nelle prime contrattazioni di venerdì.

I costi non includono eventuali multe imposte dal Dipartimento dei trasporti. DOTTO ha detto Indagare sui problemi del servizio Sud-ovest e Membri del Congresso Hanno chiesto un’azione rigorosa contro la compagnia aerea.

Non include alcuna stima per future prenotazioni perse da parte di clienti che decidono di non voler più volare a Southwest, o il costo dell’aggiornamento dei suoi sistemi informatici, in particolare il suo sistema di pianificazione dell’equipaggio. Accusato di un grave calo del servizio. Sebbene il maltempo abbia iniziato i problemi di servizio, Southwest ha sperimentato i peggiori problemi di servizio, secondo i suoi sindacati dei dipendenti, perché il sistema di programmazione antiquato ha lasciato gli equipaggi senza l’equipaggio necessario per i voli.

La società non ha fornito una stima dell’entità della perdita del quarto trimestre. La società ha guadagnato 316 milioni di dollari nel terzo trimestre, escluse le voci speciali, rispetto ai 950 milioni di dollari nei primi nove mesi dell’anno. Era pronta a tornare alla redditività dopo 4,8 miliardi di dollari di perdite combinate per il 2020 e il 2021 a causa della pandemia, ponendo fine a una serie di guadagni annuali di 47 anni.

Questa non è la prima volta che la compagnia aerea deve far fronte a una costosa interruzione del servizio. Prevede problemi simili per il weekend del Columbus Day nel 2021 È costato 75 milioni di dollari. Ma allora volavano pochissimi passeggeri e pochissimi voli furono cancellati.

