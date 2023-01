Il Dow è balzato di 450 punti venerdì mentre gli ultimi dati statunitensi fanno sperare che l’inflazione possa diminuire

I trader lavorano sul pavimento della Borsa di New York (NYSE) a New York City, 10 novembre 2022.

Le azioni statunitensi sono aumentate venerdì dopo che il rapporto sull’occupazione di dicembre e un’indagine sulla produzione hanno mostrato segnali che l’inflazione potrebbe diminuire a causa dell’aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 480 punti, pari all’1,46%. L’S&P 500 è salito dell’1,31% e il Nasdaq Composite è salito dell’1,13%.

Lo ha dimostrato il rapporto sui salari non agricoli di dicembre L’economia statunitense ha aggiunto 223.000 posti di lavoro Il mese scorso, appena sopra i 200.000 posti di lavoro previsti dagli economisti in un sondaggio Dow Jones. Inoltre, i salari sono cresciuti più lentamente del previsto, salendo dello 0,3% nel mese in cui gli economisti si aspettavano lo 0,4%.

“Tutto ciò che interessa agli investitori è che i dati indicano che l’inflazione si sta dirigendo verso l’obiettivo della Fed”, ha affermato Michael Aron, capo analista degli investimenti presso State Street Global Advisors. “Questo è tutto ciò che interessa agli investitori e i guadagni orari medi suggeriscono che l’inflazione continua a rallentare. Ne sono entusiasti”.

Le azioni sono aumentate di nuovo, ma sono rimaste fuori dai massimi di oggi quando l’ISM Non-Manufacturing PMI lo ha mostrato Industria dei servizi contratta a dicembre, Un segnale che gli aumenti della Fed potrebbero rallentare l’economia.

Giovedì, il Dow è sceso di oltre 300 punti dopo che un rapporto sulle buste paga private più forte del previsto ha suscitato la preoccupazione che la Federal Reserve sarebbe stata costretta a continuare ad aumentare i tassi di interesse e mantenerli alti, alimentando i timori di una recessione negli Stati Uniti.

Con i guadagni di venerdì, le azioni potrebbero entrare in territorio positivo per la settimana. Il Dow Jones è attualmente in rialzo dello 0,82% nella prima settimana dell’anno e l’S&P 500 è in rialzo dello 0,53%. Il Nasdaq è ancora in ribasso per la settimana ed è destinato a scendere dello 0,38%.