Il principe Harry afferma che il palazzo ha approvato i jeans strappati di Meghan Markle

Quando Meghan Markle è apparsa per la prima volta sulla scena reale con jeans strappati e una maglietta bianca, ha fatto molti titoli, ma non tutti per le giuste ragioni.

Nel suo nuovo libro di memorie, “Spare”, il principe Harry afferma che l’abito della sua allora fidanzata agli Invictus Games del 2017 a Toronto consisteva nel “Looker” della madre jeans sfilacciati ($ 174, originariamente $ 248), bianco camicia “marito”. ($ 255) alla sua amica Misha Nonoo W Sarah Flint Flats “Natalie” ($ 450) – il palazzo “approvato”.

Ma dopo che la stampa negativa e i troll online hanno affermato che Markle non era vestito in modo appropriato per la sua fidanzata reale, il principe ha pensato che si potesse fare qualcosa di più.

“Un annuncio in difesa di Meg è stato sufficiente per fare una grande differenza”, ha scritto, riferendosi all’odio che Markle stava ricevendo online in quel momento.

Il principe Harry ha detto che gli Invictus Games del 2017 sono stati il ​​”luogo più controllato e atteso” per il loro debutto come coppia. WireImage

Mentre Buckingham Palace non ha mai l’abitudine di commentare la scelta dell’abito di un membro della famiglia, figuriamoci difenderla, Harry scrive che “nessuno” nel palazzo ha difeso l’attrice di “Suits”.

Scrivendo dell’esperienza Invictus, che ha descritto come “l’occasione perfetta” per il loro debutto a causa dei giochi che si tenevano a Toronto, dove Markle viveva all’epoca, Harry ha detto che la coppia ha concentrato la propria attenzione “sul gioco e sulla buona causa”. contro “fare clic per le telecamere”.

Sebbene entrambi fossero “nervosi” all’idea di essere ufficialmente annunciati come coppia sposata, il duca ha detto che la coppia si era “nascosta dal mondo per troppo tempo”.

Markle ha indossato un controverso denim strappato durante una partita di tennis su sedia a rotelle agli Invictus Games del 2017.

Markle ha indossato un controverso denim strappato durante una partita di tennis su sedia a rotelle agli Invictus Games del 2017.

annuncio pubblicitario Markle ha portato una borsa Everlane marrone ai Giochi.

La coppia ha discusso delle loro esperienze con la stampa durante il loro documentario Netflix, “Harry & Meghan”.

annuncio pubblicitario

In altri ritrovamenti di stile legati alla Lancia, il Duca di Sussex descrive in dettaglio l’infame di sua moglie Taj incidente prima del matrimonio realeCome Camilla Parker Bowles Ha trasformato la sua camera da letto nel suo camerino Dopo la sua partenza e un “momento imbarazzante” condiviso da Markle Chiede a Kate Middleton di prendere in prestito il suo lucidalabbra (Che può essere o meno proprietà della famiglia reale $ 28 da Clarins Lip Perfector).

Palace ha detto a Page Six che non avrebbe commentato alcuna accusa contenuta nel libro.