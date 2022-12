La preoccupazione dell’antitrust tecnologico potrebbe influire sull’approvazione di Kroger Albertson?

Le preoccupazioni antitrust nel settore tecnologico potrebbero influenzare le considerazioni delle autorità di regolamentazione per una proposta di fusione Kroger-Albertsons, secondo alcuni osservatori del settore.

L’imminente fusione dei supermercati arriva mentre il governo degli Stati Uniti esamina attentamente le fusioni in generale. Mentre la “vecchia scuola” delle considerazioni antitrust si concentrava strettamente sul mantenere i prezzi più bassi possibile per i consumatori, negli ultimi anni è emersa una “nuova scuola” che coinvolge altri fattori, ha affermato Ronald Lunde, direttore della società di consulenza The Lunde Co.

Questi fattori includono inviti ad affrontare quella che è considerata un’applicazione antitrust lassista, in particolare nel settore tecnologico, nonché inviti a considerare altri impatti del consolidamento, come l’impatto sui lavoratori, le imprese indipendenti e le comunità svantaggiate.

Lundy ha osservato che nel gennaio di quest’anno, la FTC e il Dipartimento di Giustizia hanno avviato un’indagine pubblica volta ad aggiornare le linee guida sulle fusioni al fine di individuare e prevenire accordi anticoncorrenziali.

Segue l’introduzione dello scorso anno del Competition and Antitrust Law Enforcement Reform Act del senatore Amy Klobuchar (D-Minnesota), che secondo lui si concentra sulla convinzione che l’applicazione e le leggi antitrust esistenti siano strutturalmente deboli e consentano fusioni non regolamentate e non indagate.

“La fusione Kroger-Albertson può essere il proverbiale ‘crocevia’ sul fatto che ci sia troppa o troppo poca azione antitrust”, ha detto Lundy. “Il Congresso, il Dipartimento di Giustizia e la Federal Trade Commission non hanno ancora preso questa decisione”.

Frick Austin, Il vicedirettore del progetto di Thurman Arnold alla Yale University, specializzato in antitrust, ha detto a SN che l’attuale clima antitrust non è di buon auspicio per la fusione Kroger-Albertsons.

“Nelle precedenti amministrazioni, questo tipo di fusione avrebbe avuto successo”, ha detto Frick, che lo era anche lui Anche co-presidente della campagna Biden Comitato Politica Antitrust Agricola. “A questo punto, mi aspetto che agiscano per impedire che questa fusione avvenga, dato il contraccolpo bipartisan”.

Come riportato in precedenza, Kroger e Albertsons hanno affermato che potrebbero cercare di formare una società spin-off che opera tra 100 e 375 negozi che dovrebbero essere liquidati per soddisfare le preoccupazioni antitrust. I due amministratori delegati della società sono già comparsi davanti a una sottocommissione del Senato per prendere in considerazione la fusione, anche se la Federal Trade Commission e/o il Dipartimento di Giustizia avranno l’ultima parola quando si tratta di considerazioni antitrust.

Un altro aspetto della proposta fusione da 24,6 miliardi di dollari, che dovrebbe concludersi all’inizio del 2024, è che l’attività di e-commerce di generi alimentari ha guadagnato quote di mercato crescenti negli ultimi due anni.

in Rapporto sull’antitrust nella drogheria Rilasciato lo scorso anno, l’avviso Brattle ha affermato che la FTC potrebbe iniziare a dare più peso agli operatori di generi alimentari online quando esamina la concorrenza del settore alimentare.

“Sebbene fino ad oggi ci siano pochi precedenti per elencare la vendita al dettaglio online come una significativa barriera competitiva nella valutazione delle tradizionali fusioni di vendita al dettaglio di generi alimentari, data la rapida crescita del numero di consumatori che fanno la spesa settimanale in un unico luogo sia online che presso rivenditori non tradizionali [like Amazon] Durante la pandemia di COVID, la FTC dovrà probabilmente prendere in considerazione l’ampliamento delle definizioni di mercato rilevanti per includere queste opzioni come una significativa limitazione competitiva per i rivenditori di generi alimentari tradizionali”.

Frick ha affermato di non ritenere che l’avvento dei generi alimentari online influenzerà in modo significativo il modo in cui le autorità di regolamentazione vedono il mercato dei generi alimentari.

Nel frattempo, Lunde ha affermato che i consumatori di tutte le fasce di reddito sembrano avere accesso a più luoghi per acquistare generi alimentari, anche online, sulla base della sua ricerca con il Dr. Martin Paul Block della Northwestern University utilizzando Prosper Analytics e Insights Data.

Sulla base di una recente istantanea dei dati, ad esempio, i consumatori hanno riferito di fare la spesa in 3,7 negozi diversi e di spendere il 17,5% dei loro dollari di generi alimentari online. Questi numeri sono leggermente inferiori, con 3,4 acquisti in negozio e il 14,9% speso online, per le famiglie che guadagnano meno di $ 15.000 all’anno.

Sulla base di tali dati, Lundy ha affermato: “Attualmente, non sembra esserci una barriera significativa per i consumatori che accedono al dettaglio fisico di generi alimentari o all’accesso allo shopping online come definito dai livelli di reddito familiare annuale”. “I consumatori segnalano di fare acquisti in più negozi indipendentemente dai livelli di reddito e sembrano avere un accesso relativamente uguale allo shopping online se lo desiderano”.