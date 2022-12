Demi Moore condivide una rara foto di famiglia con Bruce Willis prima delle vacanze: “Entra nello spirito natalizio!”

Demi Moore condivide uno sguardo raro su come sono le vacanze per lei e il suo ex marito, Bruce Willis famiglia.

Martedì, Moore è andato su Instagram e ha condiviso una foto di famiglia.

“Siamo una famiglia!! Entrare nello spirito natalizio!” ha scritto insieme a una foto con Willis, sua moglie, Emma Hemming Willis, e i loro figli.

Le figlie di Demi e Bruce – Rumer, 34, Scout, 31 e Tallulah, 28 – sono apparse nella foto delle vacanze così come le figlie di Emma e Bruce – Mabel, 10, ed Evelyn, 8.

Moore Willis ha divorziato nel 2000 e l’attore ha sposato Emma nel 2007.

La moglie di Bruce Willis, Emma, ​​viene criticata per la sua fase di consapevolezza del dolore

Nella prima foto, l’attore di “Die Hard” tiene sua figlia Pilaf, il cane di Tallulah, davanti a un albero di Natale e una scala avvolta da una ghirlanda. La seconda foto mostrava Willis ed Emma che si tenevano per mano a tavola con la foto successiva che mostrava Moore che si coccolava con Tallulah, che si stava coccolando con Willis e il suo cucciolo.

L’immagine finale mostrava i membri pelosi della famiglia, un cane Tallulah e un Pomerania.

Sembra che la riunione di famiglia sia iniziata all’inizio di questo mese dopo che Tallulah ha condiviso una sua foto su Instagram del suo animale domestico che chiudeva gli occhi con suo padre mentre si trovava accanto a Moore.

“La connessione del raggio laser tra Pilaf e Baba è sorprendente”, ha scritto. Tallulah ha concluso: “Amo i miei genitori e la mia famiglia – lo voglio, lo voglio”.

Moore, Willis ed Emma ancora una volta hanno mostrato un fronte unito a marzo quando hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sui loro account Instagram dichiarando che Willis si ritirerà dalla recitazione A cui è stata diagnosticata l’afasia, un disturbo che colpisce la capacità di una persona di comprendere il linguaggio scritto e verbale e la sua capacità di risposta.

“Volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha sofferto di alcuni problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l’afasia, che sta compromettendo le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta cura, Bruce si sta allontanando dalla carriera che significava così tanto per lui. “Stiamo attraversando tutto questo come una forte unità familiare e volevamo fare appello ai suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per te, come lo fai tu per lui. Come dice sempre Bruce, ‘Vivalo’ e insieme noi intenzione di farlo”.

La dichiarazione è stata firmata da “Love, Emma, ​​​​Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn”.