Bill Maher chiama Daniel Craig Bond “b***ificato” accanto alle vecchie versioni

Bill Maher Gli mancano i vecchi tempi, specialmente quando si tratta di James Bond… che dice di essere diventato morbido e molliccio Daniel Craig Era, è arrivato al punto di chiamarlo “sveglia”.

Il presentatore di “Real Time” ha condiviso i suoi pensieri sul personaggio immaginario della spia durante l’ultimo episodio del suo podcast, “”Club casuale con Bill Maher‘Dove stava parlando con gli YouTuber Hannah Calza Il modo in cui si sente Bond è cambiato… in peggio.



Guarda… Bell dice di aver trasformato 007 in un impiegato annacquato, profondamente colpito e in una relazione impegnata in questa ultima versione, “No Time to Die” – che secondo BM è molto diverso da Bond e controintuitivamente lo spirito dell’Organo Carattere d’oro dell’autore Ian Fleming.

Per rendere il suo punto, ricorda quando Denise Richards Brilla in “Il mondo non basta” – forare BrosnanDal penultimo all’ultimo – e uccidila interpretando una sexy scienziata/interesse amoroso.

Non è chiaro se Bell stia proponendo a quell’attrice Lea Sedurre, che era la fidanzata di Craig negli ultimi due clic, *non* sexy – perché è semplicemente sbagliato, è proprio così – o se è più una questione di dinamismo in questi nuovi film di Bond… alias, amore-colomba. Ad ogni modo, non lo scava.

Bill dice anche che portare a Bond la sua ragazza (e il loro bambino) in una missione di punta alla fine è piuttosto strano – scherzare sull’agente dell’MI6 potrebbe anche aver fermato i suoi tamponi. READ Larry David frena il tuo entusiasmo per il ritorno alla HBO

Naturalmente, non tutti sono d’accordo con Bill: ci sono molte persone a cui piace davvero il metodo Bond progresso Negli ultimi anni… con qualcuno che ha detto che è forse più personificato, complesso e interessante di qualsiasi altra iterazione prima di questa.