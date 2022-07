L’ingegnere di Google Fires che afferma che l’IA è cosciente

Per Google, era l’ultimo della fila controversie locali Sull’etica e il ruolo dell’intelligenza artificiale, area della tecnologia in cui ha messo in gioco il futuro dell’azienda.

L’affermazione del signor Lemoine secondo cui LaMDA è sensibile è stata criticata dalla società e da molti altri esperti di intelligenza artificiale che hanno affermato che questi tipi di chatbot – software che simulano una conversazione di testo con un altro essere umano, spesso utilizzati per il servizio clienti – non sono abbastanza avanzati per essere consapevole.

“Se un dipendente condivide le preoccupazioni sul nostro lavoro, come ha fatto Blake, le esaminiamo ampiamente”, ha affermato Pappas. “Abbiamo riscontrato che le affermazioni di Blake secondo cui LaMDA è sensibile sono completamente infondate e abbiamo lavorato per chiarirlo con lui per diversi mesi”.

Oltre a comunicare le sue preoccupazioni ai media, il signor Lemoine ha dichiarato a giugno di aver consegnato documenti a un senatore degli Stati Uniti non identificato, sostenendo che fornivano prove del coinvolgimento di Google e della sua tecnologia nella discriminazione religiosa.