‘Unsafe’, la star di Beverly Hills 90210 Dennis Dawes è morto a 64 anni

Denise ha perso la sua battaglia contro la meningite virale sabato ed è morta all’età di 64 anni. È stata in coma per una settimana… Questo dopo che la malattia ha infiammato le membrane che le coprivano il cervello e il midollo spinale.

Denise ha interpretato il vicedirettore Yvonne Teasley per un decennio in OG “90210”… e questo è solo uno dei tanti crediti. lei ha giocato Dr. Rhonda Payne su “Non sicuro” dal 2017 al 2020. Ci sono stati spettacoli più iconici in cui ha recitato… “Coach Carter” e “Grey’s Anatomy” ed è apparsa anche in “Good Trouble”, “Rocket Power” e “The Guardian”.