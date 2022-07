Guarda il razzo SpaceX Falcon 9 che vola sulla luna (video)

Un razzo SpaceX Falcon 9 ha preso la strada panoramica mentre ha portato in orbita 46 satelliti Starlink venerdì (22 luglio).

Sebbene fosse una giornata grigia alla base della forza spaziale di Vandenberg in California, Falco 9 Il razzo si è alzato rapidamente sopra le nuvole, mentre il filmato della telecamera di localizzazione del lancio ha catturato una vista straordinaria del razzo che sembrava saltare sopra la sua testa. la luna.

Pochi minuti dopo, i satelliti stavano per orbitare a bordo del secondo stadio del razzo mentre il primo stadio è atterrato dolcemente in orbita. SpaceX Nave senza pilota “Certo che ti amo ancora” di stanza nell’Oceano Pacifico, in marcatura Un altro lancio di successo per il bene della società.

Immagine fissa dal filmato della telecamera di localizzazione del 22 luglio 2022, il lancio di Starlink da parte di SpaceX dalla base spaziale di Vandenberg in California. (Credito immagine: SpaceX)

Era il quinto lancio collegamento stellare La sola missione di luglio e il 32° lancio dell’anno dell’azienda, superando ufficialmente il record del 2021 di 31 lanci.

Probabilmente non passerà molto tempo prima che l’azienda si rivolga a un’altra azienda: secondo volo spaziale adesso (Si apre in una nuova scheda)SpaceX punta a un altro lancio di Starlink domenica (24 luglio), questa volta dal Kennedy Space Center in Florida. SpaceX deve ancora confermare il tentativo di lancio.

Starlink è l’enorme piattaforma Internet dell’azienda, per la quale ha lanciato più di 2.800 satelliti; La rete offre già il servizio ma è progettata per includere almeno 12.000 satelliti.

secondo TimeAndDate.com (Si apre in una nuova scheda), la luna è sorta venerdì su San Luis Obispo, in California, a circa 50 miglia (80 chilometri) a nord del sito di lancio, all’1:19 ora locale e tramontata alle 15:36 ora locale; Il missile è stato lanciato alle 10:39 ora locale.

La luna è attualmente illuminata al 22,5% vista dalla Terra, secondo il sito Web, e dopo circa una settimana dalla sua fase completa, si sta riducendo a una luna nuova che raggiungerà giovedì (28 luglio).